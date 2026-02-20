Ficha el mono de color caqui que Eugenia Osborne ha encontrado en Mango

Eugenia Osborne (39 años) ha compartido recientemente en su perfil de Instagram su colaboración con una reconocida marca de gafas. Así, ha ido revelando algunos de sus modelos preferidos de la nueva colección.

Sin embargo, no ha sido esto lo más destacable de sus últimos stories. La hija de Bertín Osborne (71) ha ofrecido detalles de su acuerdo publicitario enfundada en un espectacular mono de Mango.

Se trata de una prenda de la nueva colección de la firma low cost fabricada en su totalidad a base de algodón. Cuenta con cuello camisero y manga larga con puños abotonados.

También presenta dos bolsillos de parche en la parte posterior y otros dos de parche en el pecho. Además, de solapas laterales.

Eugenia Osborne, en un 'story' de Instagram.

No es asunto baladí mencionar que está formado por cierre de cremallera y botón, trabillas y cierre delantero con botones.

Por el momento, el mono que ha lucido Eugenia permanece en la página web de Mango. Eso sí, apenas quedan tallas disponibles en stock.

En cuanto a su precio, está disponible por 23,99 euros. Una cifra de lo más agradecida, pues antes se encontraba situada en 59,99.

La socialité y empresaria ha estilizado su silueta con un cinturón de estampado animal print que presenta la hebilla en dorado. Sin embargo, no ha desvelado de dónde forma parte el accesorio.

A modo de complementos, ha añadido unos anillos dorados, a juego con la hebilla del cinturón. En cuanto al calzado, se ha decantado por unos stiletto en color marrón.

Los orígenes de la firma Mango

Mango es una destacada multinacional española de moda rápida, fundada en 1984 en Barcelona por Isak Andic.

Diseña y comercializa ropa y accesorios versátiles y de calidad para mujer, hombre y niños, con un estilo mediterráneo contemporáneo.

Es el segundo grupo textil más grande de España, con fuerte presencia internacional.