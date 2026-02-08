Mery Turiel se adelanta al entretiempo con la chaqueta comodín de Parfois, valorada en 130 euros

Parfois, que nació como firma de accesorios y ha ido creciendo hacia el concepto de propuesta lifestyle, se ha convertido en una de las firmas de cabecera de Mery Turiel (32 años). Así, es la marca que ha firmado sus looks en Roma, hasta donde ha viajado hace apenas unos días. Una serie de estilismos que conviene tener en el radar, ya que sigue las tendencias del momento.

El primero de ellos es una apuesta con toques marineros y una chaqueta de piel, que se ha convertido en la prenda protagonista del estilismo.

Mery Turiel ha apostado por un jersey de rayas en blanco y negro y unos vaqueros amplios y ligeramente cropped, de corte recto y bajo ancho, que añaden movimiento al conjunto.

Encima, una chaqueta de piel en color marrón chocolate -tono que sigue predominando en los escaparates y los armarios de las influencers-, cuyo diseño viene pisando con fuerza desde que comenzó el otoño.

Se trata un modelo de corte recto y cuello de solapa clásica que recuerda a esas prendas que podrían haber pertenecido a un armario familiar durante décadas. Cuenta con botonadura frontal y bolsillos laterales con solapas.

El efecto visual es el de una prenda sólida, con estructura, pero sin rigidez. El largo a la cadera y las costuras marcadas horizontalmente estilizan el torso y aportan ese punto masculino que equilibra cualquier look romántico.

Los bolsillos con solapa y el cierre frontal de botones completan un diseño que funciona igual de bien abierto, dejando ver lo hay debajo, que abrochado a modo de abrigo ligero, sobre todo en la temporada de entretiempo.

En términos de estilo es un comodín absoluto. Funciona con vaqueros y zapatillas para el día, con un vestido lencero y botines para la noche, o encima de un total look negro para viajes de trabajo. La prenda ha sido diseñada desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 129,99 euros.

Como toque final, Mery Turiel ha sumado un jersey en color rojo, anudado sobre los hombros, que aporta un punto de color y sigue la idea de estilo marinero.

La creadora de contenido, quien se ha convertido en la de las prescriptoras de moda de nuestro país, utiliza el jersey como accesorio. No se trata de abrigarse, sino de introducir un punto de color vibrante que resalte sobre la base neutra. El rojo contrasta con la chaqueta de piel.

Como complementos, Mery Turiel ha apostado por un bolso de hombro de efecto trenzado, en un tono oscuro que juega en la misma gama que la chaqueta y añade textura. En cuanto a las joyas, ha apostado por piezas discretas que no restan protagonismo al outfit.