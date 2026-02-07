Isabelle Junot comparte una idea de 'look' invernal ideal para mujeres embarazadas

Isabelle Junot (34 años) ha vivido un mes de enero agridulce, marcado principalmente por la muerte de su padre, Philippe, quien perdió la vida el pasado 8 de enero a los 85 años.

La marquesa de Cubas, por otro lado, se encuentra en la recta final de su embarazo. De hecho, Isabelle suele hacer uso de sus redes sociales para presumir de su notable barriga premamá.

En esta ocasión, la esposa de Álvaro Falcó ha compartido un story de Instagram desde un ascensor. Un selfie en el que, además de su incipiente tripita de embarazada, ha llamado la atención su look.

Isabelle Junot se ha decantado por un estilismo cómodo, apto para esta época del año y formado por piezas que se encuentran disponibles en el armario de todas temporada tras temporada.

Isabelle Junot, en una imagen de sus redes sociales.

La aristócrata ha escogido un jersey de punto en un color verde oscuro. Una pieza que ha combinado con una blazer en verde caqui, una de las tendencias del invierno.

Aunque la marquesa de Cubas no ha desvelado los detalles de su estilismo, lo cierto es que son varias las firmas al uso que ofrecen alternativas similares.

EL ESTILO de EL ESPAÑOL, así, ha encontrado un modelo similar a la americana que ha portado recientemente Isabelle en su story de Instagram.

Se trata de una prenda de la nueva colección de H&M. Un modelo que se encuentra disponible en la página web de la firma, además de en tiendas físicas, entre las tallas XS y 2XL por un precio de 39,99 euros.

Siendo fiel al comfy style, Isabelle ha añadido unos pantalones vaqueros en un gris desgastado de corte recto. Una prenda cómoda que no pasa de moda temporada tras temporada.

Como toque final, Junot ha escogido unas deportivas con ligera plataforma que combinan los tonos verdes de la blazer y el color blanco.

A pesar del duro golpe emocional que supuso la pérdida de su padre, Isabelle ha demostrado una entereza admirable. La marquesa se ha volcado en su familia y en los preparativos de la llegada de su segundo hijo junto a su marido.

Con este estilismo, la hija de Philippe Junot vuelve a confirmar su posición como una de las aristócratas con más estilo de su generación.

Su capacidad para combinar prendas básicas con un toque chic y sofisticado la ha convertido en un referente de moda, tanto para sus seguidores en redes sociales como para las publicaciones especializadas que siguen de cerca su impecable sentido del gusto.