La firma de belleza preferida de Dakota Johnson, Lily Collins y Billie Eilish llega a España

Merit, la marca de belleza estadounidense conocida por sus productos de maquillaje infalible, cuidado de la piel y fragancias, continúa su expansión internacional con su llegada al mercado español el 10 de febrero de 2026.

Desde su lanzamiento hace solo cinco años, la firma se ha consolidado como la marca de belleza on-the-go de referencia, gracias al desarrollo de fórmulas eficaces que combinan ingredientes seguros para la piel con una calidad de lujo y una gran facilidad de uso.

Este éxito se debe a la filosofía única de la marca, que prioriza rutinas adaptadas a la realidad del día a día de las consumidoras.

Entre las celebridades internacionales que confían en Merit se encuentran Dakota Johnson (36 años), Reese Witherspoon (49), Lauren Graham (58), Cameron Diaz (53), Billie Eilish (24), Lily Collins (36), la supermodelo Brandi Quiñones (49), Laura Harrier (35), Camila Mcconaughey (43), Grace Coddington (84), entre otras.

Desde sus inicios, la marca ha recibido numerosas consultas en redes sociales por parte de consumidoras españolas que esperaban con entusiasmo la llegada de Merit al mercado. A partir de ahora, las consumidoras en España podrán adquirir los productos esenciales a través de la web de la marca en España.

Algunos de los best seller de Merit.

Aila Morin, CMO de Merit afirma: “Somos increíblemente optimistas con nuestra llegada a España, un mercado con una rica cultura de belleza que celebra el color y la expresión con elegancia. Como marca fundada en rutinas cotidianas, compartimos muchos valores como la simplicidad, la autenticidad y la expresión del estilo personal, por lo que traer nuestros productos a esta comunidad se siente completamente natural.”

Esta sensibilidad compartida — basada en la simplicidad, la autenticidad y la autoexpresión — convierte a España en un mercado especialmente significativo para Merit.

Fundada como una alternativa a las rutinas abrumadoras promovidas por la industria de la belleza, la firma de belleza ofrece una cuidada selección de diecinueve fórmulas galardonadas —entre cuidado de la piel y maquillaje— que incorporan ingredientes beneficiosos para la piel como el escualano de origen vegetal, la vitamina B5 y antioxidantes.

La marca lanzó su primera fragancia, Retrospect, en 2024, agotando en su primer mes de venta el inventario equivalente a ocho meses.