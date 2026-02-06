Sassa de Osma se adelanta a la primavera con tres vestidos ideales de su firma de ropa

Sassa de Osma, en una imagen de archivo. Gtres

Sassa de Osma (37 años) se ha adelantado a la primavera con tres ideales vestidos que ha compartido en varios stories de su perfil de Instagram.

La aristócrata no ha rebuscado, pues el trío de looks forma parte de la nueva colección de su firma de ropa, Philippa 1970.

El primero de ellos es el vestido Pia. Un modelo largo estampado cachemir en tonos suaves, con cuello alto joya y manga larga en tejido de seda.

Sassa de Osma, en distintos 'stories' de Instagram.

Presenta una silueta fluida que se adapta al cuerpo con cinturón de cordón ajustable y detalles bordados en cuello y puños. Una prenda que destaca por su elegancia y feminidad.

Se trata de un modelo perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

El vestido Pia está disponible en la página web de Philippa Collection entre las tallas 36 y 44, aunque varias de ellas ya están agotadas. ¿Su precio? Está situado en 495 euros.

El segundo de los modelos que ha compartido Sassa de Osma en su perfil de Instagram es el vestido Moina. Se trata de una pieza larga de estilo femenino confeccionado en tejido ligero y fluido de algodón.

Destaca, entre otros aspectos, por el estampado floral central en tonos coral, verde y mostaza sobre fondo claro que presenta. En cuanto a su diseño, cuenta con manga corta, escote redondo y silueta entallada que estiliza la figura, con caída recta y elegante.

Apenas quedan existencias de tallas del modelo en la página web de Philippa 1970. Tiene un precio de 250 euros actualmente.

El tercer y último look que ha lucido la esposa de Christian de Hannover (40) es la túnica Edna. Es un vestido largo tipo túnica, confeccionado en tejido ligero y fluido de lino.

Presenta diseño de rayas verticales en tono verde agua y crudo, con detalles bordados en contraste. Además, escote en pico con cordón decorativo y borlas, manga larga y aberturas laterales que aportan movimiento y comodidad.

Al cierre de este artículo, no hay tallas en stock del modelo en la página web de la firma. ¿Su precio? Se encuentra disponible el modelo Edna por 375 euros.

Sobre la firma

Desde su lanzamiento, Philippa 1970 ha capturado la atención de royals, celebridades e influencers, convirtiéndose en sinónimo de distinción y buen gusto.

La firma se ha hecho especialmente reconocible por sus vestidos estampados, de cortes fluidos y tejidos exquisitos, que combinan comodidad con sofisticación. Cada pieza está pensada para ser versátil: tanto para eventos especiales como para el día a día.

Su propuesta estética ha conquistado a figuras como la reina Letizia (53), Eugenia Martínez de Irujo (56), Tamara Falcó (43) y Kelly Rutherford (56), entre otras.