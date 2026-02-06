Charlize Theron luce la icónica gabardina bimaterial de la firma Desigual, uno de sus grandes 'best-sellers'

Charlize Theron (50 años) ha sido fotografiada en Milán luciendo una de las piezas más emblemáticas de Desigual: la gabardina bimaterial, protagonista absoluta de su estilismo durante los Juegos Olímpicos de Invierno. La actriz y productora apostó por una prenda que sintetiza a la perfección la esencia de la firma barcelonesa: diseño, carácter y una mezcla de materiales como seña de identidad.

Las prendas que combinan distintos tipos de tejidos forman parte del ADN de Desigual y se han consolidado, con el tiempo, como uno de los códigos más reconocibles de la marca. Esta gabardina bimaterial, reinterpretación contemporánea de un diseño icónico, se ha convertido en uno de los best-sellers más representativos de la firma, con más de 20.000 unidades vendidas a nivel global desde su lanzamiento y presente temporada tras temporada.

Confeccionada en tejido combinado en dos tonos, la gabardina destaca por su solapa amplia, hombros estructurados y cierre frontal de botones, que aportan presencia y fuerza a la silueta. El cinturón ajustable define la figura, mientras que los bolsillos laterales visibles refuerzan su funcionalidad y carácter urbano.

El look se completa con un bolso negro de piel de la colaboración Desigual x BOTTER, que añade un contrapunto contemporáneo y sofisticado al conjunto. De forma rectangular y diseño multiposicional, la pieza refuerza la versatilidad y conecta el archivo histórico de Desigual con el lenguaje moderno y conceptual de BOTTER.

Charlize Theron con gabardina de Desigual. Desigual Cedida a EL ESPAÑOL

Bajo la gabardina, Theron luce un jersey de punto plano de cuello alto y manga larga, con un diseño de cuadros en tonos marrón y beige. Su corte recto y el tejido fino de canalé bicolor aportan textura y profundidad, reforzando el carácter gráfico y atemporal del conjunto.

La propuesta se completa con una falda de punto a juego, con el mismo diseño de cuadros, textura suave y largo a la rodilla. La cinturilla elástica, la línea recta y el acabado pulido del bajo aportan estructura y equilibrio, conformando un total look de Desigual contemporáneo y sofisticado.

Diseñadas en Barcelona, estas piezas reflejan el ADN más puro de Desigual: mezcla de materiales, reinterpretación constante de sus iconos y una visión creativa que conecta pasado y presente. Una propuesta que encaja de manera natural con la elegancia poderosa y moderna de Charlize Theron.

Ganadora de un Premio Oscar y referente internacional de estilo, Charlize Theron refuerza con esta aparición el posicionamiento global de Desigual y su conexión con mujeres que lideran desde la autenticidad y la fuerza.