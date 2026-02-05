Cristina Pedroche se suma a la tendencia 'barefoot' y combina sus botas con un vestido camisero de cuadros

Cristina Pedroche (37 años) se encuentra completamente adaptada a la rutina tras el último parón de enero. La comunicadora ha compartido recientemente un story de Instagram en el que desvela que le apetece volver a bailar.

La mujer de Dabiz Muñoz (46) ha sacado a la luz una imagen desde los estudios de Atresmedia y lo ha hecho ataviada con un vestido que luce de lo más cómodo.

Se trata de un vestido corto de estilo camisero, con estampado de cuadros blanco y burdeos y contraste con detalles denim.

El modelo forma parte de Capriche, una de las firmas más recurridas por Pedroche. Además, destaca por el cinturón con hebilla dorada con logo de Camaleónica.

Cristina Pedroche, en una imagen de sus redes sociales.

El vestido camisero está disponible entre las tallas XS y XL, aunque varias de ellas se encuentran agotadas al cierre de este artículo. En cuanto su precio, el modelo está disponible por poco más de 77 euros.

Anteriormente, cabe recalcar, estaba situado el vestido que ha lucido Cristina Pedroche en casi 120 euros. Así, su importante rebaja de precio hace de la pieza una opción ideal para tener en el armario de cara a los compromisos de entretiempo.

No es la pieza de Capriche lo único que ha copado el foco del estilismo de la televisiva. La de Vallecas, además, ha añadido unas botas barefoot en color negro.

Una recomendación, según ella misma ha desvelado, de su fisioterapeuta y su podóloga.

La tendencia barefoot promueve el uso de calzado minimalista diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo, respetando la anatomía natural del pie. Se caracteriza, entre otros aspectos, por tener una suela fina y flexible, drop cero y una horna ancha para los dedos.

Esta especie de moda sostenible y saludable ha ganado popularidad entre famosos que buscan comodidad y salud para sus pies, incluyendo a la reina Letizia (53), Cristiano Ronaldo (40), Zendaya (29), Gwyneth Paltrow (53), Cara Delevingne (33), Orlando Bloom (49) o Gisele Bündchen (45), entre muchos otros.

Sobre la firma del vestido

Capriche es una marca española de moda femenina, conocida fuertemente por su estilo versátil, atrevido y chic.

Busca, entre otros aspectos, empoderar a la mujer a través de diseños que realzan su figura y premian la comodidad.

Su misión, tal y como recogen en su propio sitio web, es ser un "gran armario" donde encontrar ropa según la ocasión y el estado de ánimo.