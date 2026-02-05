Confirmado por Rocío Osorno: un jersey negro es infalible para un 'look' acertado de invierno

Rocío Osorno (38 años) ha enseñado en su perfil de Instagram su nuevo corte bob. Los comentarios sobre su renovada imagen, como era de esperar, no han tardado en hacerse llegar.

"Qué guapa estás", "Divina" o "Te queda súper bien ese corte" son algunos de los mensajes que más han resonado en el post de la diseñadora andaluza.

Su cabello, eso sí, no ha sido lo único destacable del clip viral. También así su look, del que ha desvelado todos los detalles en su red social.

Osorno ha vuelto a acudir a Zara para adquirir unas prendas que han llamado la atención de propios y extraños en Instagram.

En concreto, la influencer se ha decantado por un jersey de punto de la sección de rebajas. Se trata de una prenda de punto liso con cuello redondo y manga larga con hombreras.

Además, cuenta con un detalle de escote pico en espalda. Una serie de detalles que hacen de la prenda un absoluto must en el armario de cualquiera para esta temporada de invierno.

Eso sí, cabe mencionar que a día de hoy no se encuentra disponible en la página web de Zara. No hay existencias del jersey en la tienda de Inditex.

El pantalón, según ella misma ha confesado en un story de Instagram, es de Dolce&Gabanna, pero de hace varios años. "Yo lo compré hace tiempo y ya era vintage entonces", ha matizado en su red social.

El toque final del estilismo lo ha aportado el calzado. En esta ocasión, se ha hecho con un modelo también de Zara.

Se trata de un zapato con tacón alto que cuenta con un detalle de tira metálica en la parte delantera. Está acabado en punta y la altura del tacón se encuentra rozando los 10 centímetros.

El nuevo look de Rocío Osorno ha generado una oleada de inspiración entre sus seguidores. Su corte bob, ligeramente desfilado y con puntas rectas, aporta un aire sofisticado sin perder el toque juvenil que caracteriza a la influencer sevillana.

Además, la elección de un peinado pulido, acompañado de un maquillaje natural y luminoso, refuerza su imagen elegante y minimalista que tanto gusta a su comunidad digital.