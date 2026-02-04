Maquillaje para el día a día en cinco minutos: sigue los trucos de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal en un acto en Madrid en 2022. Gtres

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha conseguido adaptar su rutina beauty a su ajetreado ritmo de vida. Así, en su día a día, la empresaria opta por un maquillaje que no le roba tiempo, pero que marca la diferencia en cómo se ve y cómo se siente.

Un maquillaje diario fácil, favorecedor y ejecutable en apenas cinco minutos, pensado para mujeres que quieren verse bien sin renunciar a la naturalidad.

El resultado es un look luminoso, de efecto buena cara, que cualquiera puede imitar siguiendo los trucos de Vicky Martín Berrocal. Eso sí, adaptándolo a los rasgos y gustos personales.

La propia Vicky ha compartido los detalles en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde suma casi un millón y medio de seguidores.

"Y por fin he conseguido grabar mi maquillaje para todos los días. Te aseguro que en menos de cinco minutos estarás maquillada y divina", ha escrito la diseñadora junto al clip en el que comparte su paso a paso.

Vicky Martín Berrocal, embajadora de Toty Europe, la firma de Sofía Vergara. Instagram

"¿Vas a intentarlo?", pregunta a sus seguidores. "Recuerda que nadie nació sabiendo. Si no sale el primer día saldrá el segundo", anima la empresaria.

El paso a paso

1. CC Cream

Vicky Martín Berrocal comienza con la CC Cream de Toty, la firma de Sofía Vergara (53) en colaboración con Cantabria Labs. Un producto de cobertura media y con efecto unificador con acabado natural y luminoso.

La empresaria recuerda la importancia de esparcir bien el producto en la zona del cuello para que no se aprecie un corte en el tono.

2. Polvo en los ojos

A continuación, la diseñadora pone el foco en la zona de los ojos. En su caso, con un tono naranja con el que cubre completamente el párpado.

Vicky Martín Berrocal apuesta por la paleta Master Mattes, de Makeup by Mario, que se ha convertido en una de sus firmas de maquillaje favoritas.

3. La máscara de pestañas

La onubense da el toque final a su mirada con la máscara de pestañas. "Un poquito de rímel que aplico de medios a puntas", explica.

4. Un 'must'

Un infalible en la rutina de maquillaje de Vicky Martín Berrocal es el Sculpt Stick de Milk, una crema de contouring, que se difumina fácilmente para añadir profundidad y dimensión al rostro de forma instantánea, imitando el aspecto de las sombras naturales.

"Sirve para todo", asegura la madre de la influencer Alba Díaz (26).

5. Corrector de ojeras

Vicky Martín Berrocal no se olvida de las temidas ojeras y asegura la importancia de cubrirlas con un tono mucho más claro que su piel.

6. Los labios

En los labios utiliza dos productos. Primero, el Dimitry Lip Lines, de Makeup by Mario, un lápiz de doble punta que define, esculpe y da forma.

Segundo, un labial de la misma firma. Concretamente, el color South Shore.

7. Las cejas

El último paso en el maquillaje de Vicky Martín Berrocal es aplicar una cera en las cejas, "lo que hace que el pelo no se mueva en todo el día", asegura la empresaria.