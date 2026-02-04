El burdeos nunca pasa de moda: el estilismo de Nieves Álvarez que confirma que este color continúa siendo tendencia

"Burdeos en París". Así titula Nieves Álvarez (51 años) una de sus últimas publicaciones de Instagram. En el post, la presentadora ha compartido diversas fotografías tras ver concluida la Semana de la Moda de la ciudad francesa.

La modelo se muestra enfundada en un total look de color burdeos. Un outfit que firma Max Mara, una de las marcas preferidas de la modelo y presentadora.

Álvarez ha escogido un gustoso jersey de pelo con cuello redondo. Ha estilizado su silueta añadiendo un cinturón en un rojo suave. Un accesorio que se posiciona como un infalible temporada tras temporada.

Sumar a un jersey grueso una falda de tubo larga es siempre un acierto y así lo ha demostrado recientemente Nieves en su publicación de Instagram.

La comunicadora también ha confiado en Max Mara para esta segunda prenda. Se trata de una falda confeccionada en lana que se completa con bolsillos abiertos en los laterales.

Cabe puntualizar que ambas prendas de ropa no se encuentran ahora disponibles en la página web de la firma.

Sin embargo, toda aquella persona que desee replicar el look de Nieves Álvarez podrá hacerlo a través de plataformas de segunda mano como Mytheresa.

Tanto el jersey como la falda se pueden comprar por un precio inferior al original. La prenda de abajo, de hecho, se encuentra situada en la citada página web por 664 euros, un 20% menos de su precio original.

Nieves ha demostrado que el burdeos nunca pasa de moda y, temporada tras temporada, regresa pisando fuerte. Además, su post ha permitido sacar otra lección de estilo: combinar negro con este tono es un acierto rotundo.

La presentadora de Flash Moda en TVE ha añadido a su estilismo en tonos burdeos unos stiletto negros. Además, unas gafas de sol de pasta y un bolso tipo bandolera con detalles en dorado.

En cuanto al cabello, Álvarez ha optado por llevar el pelo suelto, con unas ligeras ondas. La misma línea ha seguido su make up, pues se ha decantado por un maquillaje minimalista en el que han destacado sus labios color nude.

Sobre la firma

Max Mara es una casa de moda italiana de lujo, especializada en prêt-à-porter femenino de alta gama, especialmente conocida por sus abrigos y trajes de líneas clásicas y atemporales.

La firma fue fundada en 1951 en Reggio Emilia por Achille Maramotti con la idea de aplicar procesos industriales a la sastrería tradicional para ofrecer ropa elegante, de gran calidad y lista para llevar a un público amplio.