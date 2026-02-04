El bolso joya de Bvlgari que ha conquistado a Olivia Palermo: una pieza de colección valorada en 18.000 euros

Olivia Palermo (39 años) es una de las prescriptoras de estilo más influyentes del momento. Así, se ha convertido en el reclamo de prestigiosas firmas de lujo. Entre ellas, Bvlgari.

Como embajadora de la casa romana, la neoyorquina ha acudido a la presentación Icons Minaudière, una propuesta de edición limitada que reinterpreta los símbolos atemporales de la firma italiana.

El acto ha tenido lugar en Francia, hasta donde ha viajado Olivia Palermo junto a su marido Johannes Huebl (48).

En dicho evento, la modelo ha completado su estilismo -formado por un espectacular vestido de piel en color negro- con el bolso Diva's Dream, un modelo que rompe por completo con la idea de bolso de día convencional y reescribe el concepto de accesorio icónico. Se trata de una pieza que bien podría ser de colección, valorada en 18.400 euros.

Un diseño compacto -concebido para llevar lo justo y necesario-, suspendido de una larga cadena dorada que Olivia Palermo ha dejado caer entre sus manos, y con una silueta semicircular que recuerda a un abanico o a un medallón arquitectónico.

Esta silueta escultural en forma de abanico, de hecho, está inspirada en los mosaicos de Caracalla en Roma. El bolso está elaborado en aluminio y latón bañados en oro y adornado con piedras de colores y circonitas

Los tonos verde agua y turquesa, combinados con matices cálidos y toques metálicos, evocan directamente el universo cromático de Bvlgari: piedras preciosas vibrantes que la maison ha llevado de la joyería a la marroquinería.

Para Olivia Palermo ha sido el toque final y el punto de color de un elegantísimo outfit, aunque con un toque rebelde. La neoyorquina se ha decantado por un vestido de piel negro, con cuerpo tipo corsé y tirantes finos.

La estructura del vestido, con costuras marcadas y cierto aire lencero, dialoga con la rigidez arquitectónica del bolso, generando un contraste interesante: piel y metal, negro absoluto y destellos de color joya.

Olivia Palermo ha completado el estilismo con un collar fino, un brazalete dorado y algunos anillos. Una elección de 10, pues nada compite con el bolso, la pieza protagonista del outfit.

El resultado es un estilismo que entiende el accesorio como protagonista.

La colección de Bvlgari

Las embajadoras de la firma se han reunido en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, para descubrir la Colección Bvlgari Icons Minaudière a través de la campaña Carrying Culture, donde "la herencia y el significado viajan a través del tiempo, anclados en cada diseño", según explican en sus redes sociales.

Una exclusiva propuesta que reinterpreta los cinco símbolos distintivos de la maison, como preciosos objetos de arte, fusionando artesanía, significado cultural y diseño contemporáneo