Este es el sérum que Mery Turiel utiliza para frenar la rápida caída del pelo

Cerca del 40% de mujeres experimentan algún grado de caída de pelo durante su vida, tal y como informó Quirónsalud en un informe publicado a finales del año 2023.

Entre ellas se encuentra Mery Turiel (31 años). La influencer, sin embargo, ha encontrado una solución a este común problema y no ha dudado en compartirlo con sus seguidoras a través de su perfil de Instagram.

"Me compré esto por el hype y me parece buenísimo, es uno de los productos que más me gustó en 2025 para cuidar el pelo. Es el tercer bote que uso", ha confesado Mery en un story de su red social.

Junto a sus palabras, Turiel ha acompañado una fotografía en la que se aprecia el que se ha convertido en un producto esencial en la rutina de cabello de la creadora de contenido.

Mery Turiel, en un 'story' de Instagram.

Se trata del sérum fortificante anticaída para cabello debilitado Genesis de Kérastase. Mery, de hecho, es la tercera vez que utiliza este producto.

El artículo está diseñado para restaurar el cabello seco y con tendencia a la caída por rotura. Su fórmula sin silicona incluye distintas propiedades que proporcionan hidratación desde el interior y fortalecen la fibra capilar.

Estimula un crecimiento saludable y se absorbe rápidamente, sin necesidad de aclarado y sin dejar residuos pegajosos.

Tal y como recoge la propia marca, es recomendable aplicar cuatro dosis sobre el cuero cabelludo seco o secado con toalla, masajeando suavemente sin enjuagar.

Con el uso regular, se pueden obtener resultados visibles y duraderos, revitalizando el cabello y logrando una melena fuerte y saludable.

De hecho, la propia Mery Turiel ha compartido un segundo story de Instagram en el que muestra el estado actual de su pelo. En el clip se puede apreciar el buen aspecto del cabello de la creadora de contenido.

El producto se encuentra disponible en la mayoría de cosméticas físicas así como en distintas páginas web de firma de belleza. En cuanto a su precio, suele estar situado en torno a los 40 euros.

Sobre la marca

Kérastase se creó en 1964 a partir del trabajo de la división de investigación de L'Oréal Paris: L'Oréal Advanced Research.

Hasta entonces, los productos capilares se centraban en la limpieza, dejando el cuidado del cabello en un segundo plano. Kérastase se fundó para cambiar esta situación, aportando al mercado productos para el cuidado del cabello.