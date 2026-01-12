El conjunto pijamero de Marta Pombo con el que irás comodísima sin renunciar al 'glamour' y las tendencias

Un total look y de estilo pijamero es el match perfecto para los días en los que debe primar la comodidad. Dos características que reúne el último outfit de la influencer Marta Pombo (33 años).

Se trata de un set de pantalón y blusa de la firma The Tiny Big Sister, rebajado en su página web. Las prendas se venden por separado y bien pueden combinarse con otras piezas. No obstante, es muy práctico y trendy llevarlo como un total look, tal y como ha hecho Marta Pombo.

Es una solución rápida y segura para aquellos días donde el confort marca la pauta, aunque sin renunciar al glamour y las tendencias, como ha confirmado Marta Pombo en sus stories de Instagram. Para la creadora de contenido, como madre e influencer, resulta ideal.

Confeccionada en color crema claro con un sutil estampado de rayas, el pantalón es un diseño de cintura alta y perneras anchas y alargadas. Presenta bragueta con cremallera y un diseño clásico de cinco bolsillos. Está a la venta desde la talla 34 hasta la 42 por 89 euros, 31% menos que su cifra original.

La blusa, del mismo estampado, es de corte holgado y presenta un llamativo cuello baby doll -un must entre las seguidoras del estilo romántico- y hombros caídos.

Marta Pombo mostrando su estilo pijamero. Instagram

Las mangas voluminosas con bajos elásticos crean una silueta suave y equilibrada. Se completa con un cierre de botones cruzado para un toque refinado. También está disponible desde la talla 34 hasta la 42 por 69 euros, un 50% menos que su precio inicial.

El patrón del look, así como su print, remite de forma directa al pijama clásico. Una propuesta que la tendencia pijamera, que llegó para quedarse tras los meses de pandemia.

Marta Pombo, confirmando que la comodidad es una máxima al momento de vestir, lo ha combinado con unas zapatillas Onitsuka Tiger, en crema y azul, manteniendo así la misma paleta de colores que el set pijamero de The Tiny Big Sister.

El mismo look, no obstante, también admite otro tipo de calzado como bailarinas. La decisión final dependerá del tipo de estilismo que se desee conseguir.

Sobre la marca

The Tiny Big Sister nace como la línea adulta de Tinycottons, firma barcelonesa conocida por su algodón orgánico y su estética gráfica para niños, y se centra en piezas modernas creadas para mujeres reales que buscan comodidad sin renunciar al diseño.

En sus colecciones priman los tejidos premium como el popelín de algodón y destacan por sus siluetas amplias.