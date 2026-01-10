Nuria Roca agota el abrigo de estilo militar con cuello de pelo más ideal para el invierno

El frío reina en buena parte del país y las temperaturas apenas superan los ocho grados centígrados de media. Así, ahora más que nunca es imprescindible hacerse con looks abrigados.

Nuria Roca (53 años), en esta línea, ha compartido en su perfil de Instagram una idea de estilismo muy acertada para esta época del año. La valenciana ha escogido una cazadora de nueva temporada que forma parte de la colección de Aeronáutica Militare.

Se trata de una cazadora verde militar que reinterpreta el clásico estilo contemporáneo. Uno de sus aspectos más destacados es el cuello de piel sintética desmontable.

El forro interior que presenta el abrigo de Nuria hace de la pieza un aliado perfecto para afrontar el frío de la mejor manera posible. Además, tal y como señalan desde la firma de ropa, su cantidad de bolsillos lo diferencia de cualquier otra prenda que se le asemeje.

Cierto es que el abrigo de la mujer de Juan del Val (55) se presenta como un must de cara a los días más fríos de invierno. No obstante, el modelo ya está agotado en la página web de Aeronáutica Militare.

Así, al cierre de este artículo no es posible hacerse con la cazadora verde que ha lucido recientemente en redes sociales Nuria Roca. Aeronáutica Militare, eso sí, ofrece modelos similares.

Al abrigo de estilo militar, la comunicadora ha añadido otra prenda que está arrasando en estos momentos. Se trata de un jersey de la firma Essentiel Antwerp que destaca por su estampado de cuadros y el tejido de mohair.

El modelo está disponible entre las tallas XS y L y se encuentra también en un color amarillo. Eso sí, apenas quedan existencias de la prenda de punto que ha vestido Nuria.

El resto del outfit que ha compartido Roca sigue la misma línea. Así, la comunicadora ha combinado el abrigo verde y el jersey de cuadros con unos pantalones vaqueros en color oscuro de la firma Stella Forest.

El toque final del look lo han aportado el calzado y los complementos. Mientras que se ha decantado por unas botas de Essentiel Antwerp para la parte inferior, un sombrero de la icónica firma Tommy Hilfiger ha sido su opción para la zona superior del estilismo.