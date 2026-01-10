Las nuevas gafas de Laura Escanes son las más 'trendy' del momento y todas las expertas las desean

Laura Escanes (29 años) se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesional. La influencer que se convirtió en la reina de las Campanadas en Cataluña ha comenzado el año de la mejor manera: haciendo ejercicio y reincorporándose al trabajo.

La catalana ha mostrado en sus redes sociales cómo es su día a día desde que diera comienzo el nuevo año. Además, ha desvelado cómo están siendo para ella estos primeros días del año, incluyendo nuevos looks en su rutina.

Escanes vuelve a sorprender con un accesorio que combina funcionalidad y estilo, demostrando que incluso las piezas más discretas pueden convertirse en protagonistas de un look.

La influencer ha elegido las gafas de vista Mó Niemeyer, de la firma española Mó de Multiopticas, un modelo que forma parte de su concepto ENCORE, inspirado en los grandes iconos del diseño industrial.

Laura Escanes con gafas de Mó. Instagram

Este enfoque refleja la filosofía de la marca: unir diseño, elegancia y practicidad en un solo accesorio, adecuado tanto para el día a día como para estilismos más elaborados. En esta ocasión, la influencer lo ha incluido con un look cotidiano y además, con el pelo rizado, un look creado a partir de trenzas.

El modelo Mó Niemeyer se caracteriza por su forma rectangular en acetato, que tiene mucha personalidad. Esta silueta versátil resulta favorecedora para distintos tipos de rostro y combina a la perfección con la estética actual que Laura suele elegir en sus looks.

Los terminales con laminación de color aportan un detalle sutil pero distinto, un toque moderno que diferencia estas gafas de los diseños clásicos, que la convierte en un accesorio que marca la diferencia sin resultar exagerado.

Además de su diseño elegante, las gafas Mó Niemeyer destacan porque son unisex, permitiendo que puedan ser incorporadas con naturalidad en diferentes estilos, ya sea de hombre o de mujer.

Gafas de Mó NIEMEYER. Multiopticas

También cuentan con un precio de lo más asequible. Con un coste de 89 euros se ha convertido en una de las gafas más chic del momento y están rebajadas.

Eso sí, estas gafas son un claro ejemplo de cómo un accesorio funcional puede, al mismo tiempo, ser el elemento clave dentro de un outfit, aportando personalidad a la imagen de quien las lleva.

Laura Escanes demuestra, una vez más, su capacidad para seleccionar piezas que no solo son estéticamente atractivas, sino también versátiles y perfectas para cualquier estilismo.