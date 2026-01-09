Así es el bolso de Alba Díaz que ya es objeto de deseo en el armario de cualquier mujer: es maxi y hecho en Colombia

Alba Díaz (26 años) ha vuelto a España después de sus exclusivas vacaciones en Dubái con su familia. La influencer ha compartido las imágenes de su viaje familiar día a día en sus redes sociales y, antes de su regreso, ha dejado un look que ha llamado la atención.

Mientras que su madre y su tía compartían imágenes de lo más bonitas del skyline del emirato, ella se preocupaba también por cada uno de los looks que presentaba a sus seguidores, día a día. Nadie se extraña de que Díaz piense en sus estilismos a diario, pero este último ha dejado un gran detalle que no ha pasado desapercibido.

El color amarillo mostaza se convertía en el protagonista de este gran look de la influencer. Pero un gran complemento se robó el protagonismo: un maxi bolso de una diseñadora colombiana.

Se trata del Sofía Maxi Bag de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, una pieza que destaca tanto por sus acabados de alta calidad como por su capacidad para transformar cualquier look en un estilismo de impacto.

Alba Díaz con un bolso de Silvia Tcherassi. Instagram

El Sofía Maxi Bag se distingue por su herraje dorado en forma de S, un detalle emblemático que aporta un aire elegante y reconocible a la pieza. Está confeccionado en tela italiana stropicciato, ya que el compromiso con la artesanía es imprescindible para la marca.

La estructura del bolso se completa con un detalle de nudo en la base de las agarraderas, que introduce un punto sofisticado y dinámico a la pieza. Además, cuenta con un detalle twist en el centro, que refuerza la identidad de la firma.

Tiene un diseño en color sólido, concretamente en amarillo mostaza, que permite combinarlo con una amplia variedad de estilismos, convirtiéndolo en un básico de lujo atemporal.

Sofia Bag (Maxi). Silvia Tcherassi.

Su tamaño generoso permite transportar con comodidad todos los esenciales del día a día, mientras que la estructura y los acabados aseguran que el bolso mantenga su forma y elegancia incluso con uso continuo.

El bolso, hecho en Colombia, refleja la tradición artesanal y el compromiso de Silvia Tcherassi con la calidad y la sostenibilidad. Es un ejemplo de cómo la moda puede ser estética y funcional, transformando un accesorio en una pieza protagonista que eleva cualquier look.

Una vez más, Alba Díaz demuestra con esta elección su capacidad para integrar en su armario piezas de diseño internacional que aportan carácter y estilo sin perder versatilidad. Un aire urbano a un look romántico fue el que llevó su último día en Dubái.