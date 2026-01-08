Ficha el abrigo de borreguito que Isabelle Junot no se quitará de encima los días más fríos: es de Asos y está rebajado

El comienzo del año siempre viene acompañado de un gran aliciente para los amantes de la moda. Desde este pasado miércoles, 7 de enero, las principales tiendas de ropa del país ofrecen buena parte de su catálogo rebajado.

El papel de las influencers cobra aún más importancia en esta época del año. Y es que son muchas las personas que acuden a su creadora de contenido preferida para inspirarse a la hora de vestir.

En esta ocasión, Isabelle Junot (34 años) ha compartido en su perfil de Instagram un variado carrusel de fotografías. Las imágenes muestran algunos de sus planes recién comenzado el año. Sin embargo, el foco ha estado puesto en su estilismo.

La marquesa de Cubas ha sacado a la luz una tierna instantánea junto a un ciervo, un animal que, según ella misma ha confesado, parece haberse convertido en un nuevo miembro de su familia.

Isabelle Junot, en una imagen de sus redes sociales.

Eso sí, ha sido el abrigo de Isabelle la prenda que se ha llevado todas las miradas. Se trata de una chaqueta gris de estilo aviador de borreguito que pertenece a la firma Topshop.

Junot, sin embargo, ha encontrado la abrigada pieza de ropa en la web de Asos, una de las firmas más codiciadas de los últimos tiempos. Tal y como recoge la citada plataforma, cuenta con solapas de muesca, una tapeta de botones, bolsillos laterales y un corte alargado.

Recién llegada la época de rebajas, lo que interesa es ver el precio de nuestras prendas de ropa preferidas más baratas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Isabelle Junot.

El abrigo que ha lucido recientemente en Instagram tenía un precio inicial de 169 euros. Ahora, no obstante, está situado en poco más de 150. De ahí que varias de las tallas se encuentren al cierre de este artículo agotadas.

La esposa de Álvaro Falcó (41) ha encontrado en la prenda de Topshop un must para desafiar las bajas temperaturas que acontecen en el país a día de hoy. En esta ocasión, Junot ha añadido al abrigo un jersey de cuello alto en color gris claro.

La combinación de prendas por la que se ha decantado Isabelle es más que acertada. Sin embargo, tanto el color como el diseño del abrigo hacen que sea muy sencillo añadir otro tipo de piezas.

En cuanto al calzado, aunque Isabelle no ha desvelado cuál ha sido su apuesta, lo cierto es que serían ideales unas botas de caña alta.