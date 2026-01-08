Belén Écija disfruta de una escapada a la nieve con estas ideales botas de montaña de Mou

Belén Écija (32 años), la hija de Belén Rueda (60), ha vivido este 2025 uno de sus mejores años.

El pasado mes de junio, la actriz contrajo matrimonio con el asesor financiero Jaime Sánchez. Un acontecimiento de renombre que quedará por siempre preservado en su memoria.

Ahora, Écija ha aprovechado los primeros días de 2026 para disfrutar de una escapada en Baqueira Beret, tal y como ella misma ha revelado recientemente en su perfil de Instagram.

"El mejor momento de patinar bien sabemos que es el de quitarse las botas pero la felicidad verdadera viene con las que lleguen después", ha escrito la hija de Belén Rueda en su red social. Unas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que se muestra practicando ejercicio en una cabaña de madera.

Para sus días en la nieve, Belén ha confiado en un calzado ideal de la firma Mou. En concreto, se ha decantado por el modelo Bounce Boot Scoubidoo, que se encuentra disponible en la página web de la marca.

Las botas de color caqui que ha lucido Écija destacan, entre otros aspectos, por su tejido de piel de cordero. También presentan el característico stitching o pespunte en lana hecho a mano, seña de identidad de la marca especializada en botas tipo australiano.

El modelo que ha escogido la actriz española tiene un precio actual de 259 euros. Además, no es asunto baladí mencionar que las botas se encuentran disponibles en otros dos colores, por lo que no hay excusa alguna para no hacerse con ellas.

Modelo Bounce Boot Scoubidoo de Mou.

Las botas Bounce Boot Scoubidoo están disponibles entre las tallas 36 y 42, aunque cierto es que varias de ellas ya se encuentran agotadas, lo que confirma que el modelo está arrasando en esta época invernal.

El resto del look de Belén ha estado también acorde al frío que caracteriza la zona de Baqueira Beret. De ahí que haya optado por unos leggings grises térmicos y un abrigo acolchado blanco con estampado de flores.

Mou es una marca londinense de calzado nacido en 2002 en Portobello Street de Notting Hill, que se caracteriza por ser ecléctico y la sensación de volver a la naturaleza que contagian sus botas.

La comodidad de las botas Mou ha conquistado a celebridades de renombre como Gwyneth Paltrow (53), Cameron Díaz (53) o Sarah Jessica Parker (60), que no han podido resistirse a su exclusivo espíritu indómito e inconformista.

Sus modelos se desarrollan pensando siempre en la comodidad y se complementan con suelas y acabados que perduran en el tiempo, lo que hace que los zapatos Mou sean una inversión en estilo y confort.