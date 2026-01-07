La sudadera unisex de Anna Padilla que dará un punto de color a tus 'looks' de invierno

El negro, el marrón, el burdeos o el verde botella configuran, normalmente, la paleta de colores de los estilismos de invierno. No obstante, hay marcas que en esta temporada siguen apostando por los tonos vivos. Una de ellas, No Ni Ná, la firma de Paz Padilla (56 años) y su hija, Anna (28).

Entre sus propuestas destaca una sudadera de rayas unisex, que ha conquistado a la joven influencer y que mantiene el ADN de la marca: color y confort.

Se trata del modelo 'Carol', un diseño con patrón relajado y un inconfundible cuello tipo polo con tapeta de botones. El cuerpo se construye a partir de amplias franjas horizontales en tonos crudos, azules y rojos, un guiño marinero actualizado que conecta con la identidad playera y gaditana de la firma.

Como en la mayoría de sus diseños, No Ni Ná cuida los pequeños detalles para que la prenda sea inmediatamente identificable. En este modelo la firma incorpora su clásica raspa bordada de forma discreta en el pecho.

Es una propuesta unisex, confeccionada desde la talla XS hasta la XL y disponible por 54,50 euros.

Anna Padilla luciendo una sudadera de su firma. Instagram

Anna Padilla, como ha explicado en sus stories de Instagram, lleva la talla S. La creadora de contenido ha detallado que al ser una prenda unisex, sigue un patrón oversize.

La hija de Paz Padilla la ha combinado con un pantalón blanco, una elección que realza el contraste de las franjas de color y refuerza la estética limpia y luminosa del look. No obstante, también es un acierto como complemento de un vaquero básico.

La prenda permite jugar con el estilismo. Desde llevarla por dentro de un pantalón alto para estructurar la figura hasta lucirla suelta, tal y como ha hecho Anna Padilla, potenciando el aire relajado.

Cabe puntualizar que la sudadera reúne varias tendencias actuales: la fiebre por lo unisex, el regreso del estilo universitario y la vigencia de las rayas anchas de aire deportivo. Así, se convierte en un acierto para quienes quieran dar un punto de color a sus outfits de invierno.

La firma

No Ni Na nació como un proyecto común de Paz Padilla y su hija, Anna, primero en formato online y con una pequeña tienda en Zahara de los Atunes, con el objetivo de ofrecer moda alegre, cercana y con esencia andaluza.

Con el tiempo, la firma ha ampliado su catálogo y se ha consolidado como una marca con identidad propia, reconocible por su famosa raspa y por un estilo cómodo y lleno de color. Desde hace unos meses tiene tienda física en Madrid.