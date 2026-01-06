Confirmado por Violeta Mangriñán: este bolso es el complemento infalible para viajes de corta o larga distancia

Violeta Mangriñán (31 años) ha empezado el año en Las Palmas de Gran Canaria junto a una de sus buenas amigas, Carla Barber (35). Acompañada de su novio y su familia, ha viajado hasta las Islas Afortunadas para disfrutar del Día de Reyes.

Como es habitual, incluso en vacaciones, desde allí la creadora de contenido ha dejado detalles de sus looks. Para comenzar el 2026 con estilo, ha apostado por un gran fichaje: un bolso que ha dejado sin palabras a sus seguidoras.

Se trata de una pieza de lujo de la firma londinense DeMellier, ya convertida en objeto de deseo entre influencers y expertas en moda. Con este accesorio, Violeta Mangriñán sigue consolidando su estatus como referente de estilo.

La influencer ha optado por el modelo 'The Stockholm', que combina diseño refinado, practicidad y un aire sofisticado. Una serie de detalles que lo convierte en una pieza clave para cualquier armario contemporáneo, según la propia firma.

Con un precio de 620 euros y disponible en cuatro colores (azul oscuro, negro, camel y verde), este bolso es una inversión en estilo y funcionalidad que ya las expertas están considerando para su armario este 2026. Además, es un must para viajes de corta o larga distancia.

El bolso de Violeta Mangriñán de DeMellier London. Instagram

Su silueta suavemente curva irradia elegancia desde cualquier ángulo, mientras que sus asas alargadas integradas garantizan comodidad al hombro sin renunciar a la durabilidad.

Inspirado en el clásico bolso bowling, 'The Stockholm' se renueva con un aire mucho más actual y versátil para completar los looks de oficina, los estilismos del día, los planes de fines de semana y las escapadas en tren o avión.

El diseño incluye una cremallera central que protege el amplio compartimento principal, con un bolsillo especial para portátil y un divisor central que organiza documentos y objetos de manera eficiente.

Para un acceso rápido, cuenta con un bolsillo exterior con cierre magnético, discretamente integrado en la silueta del bolso.

The Stockholm. DeMellier London

Cada detalle de 'The Stockholm' refleja un cuidado artesanal excepcional. La pieza está confeccionada en cuero italiano sostenible Fine Grain y ante certificado LWG oro, y forrada en algodón reciclado, combinando estética y responsabilidad ética.

Los tiradores de cremallera inspirados en un lazo, los bolsillos interiores para móvil y pasaporte, y las solapas laterales ajustables con botones a presión muestran una atención al detalle que va más allá de la funcionalidad. La base protegida con patas de metal y el logo metálico de DeMellier completan un diseño tan duradero como elegante.

Violeta Mangriñán demuestra una vez más que la moda es una de sus grandes pasiones y que, en sus fichajes, se evidencia su estatus como referente seguido por millones de chicas. Este bolso podría ser la primera gran inversión de 2026.