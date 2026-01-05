Copia la sudadera de Sandra Barneda en tus próximos viajes a la nieve: es de Oysho y resiste temperaturas de -10ºC

Sandra Barneda (50 años) ha sido la encargada de despedir el 2025 en Mediaset, desde Formigal y junto al creador de contenido Xuso Jones (36). Para la ocasión apostó por un espectacular mono de Alvorno, que simulaba un dos piezas, combinando pantalón de tiro alto y blusa de transparencias.

Previo a las Campanadas, en su reflexión de fin de año, la presentadora se mostraba con un estilismo más informal, con una sudadera de borreguillo como prenda protagonista. Un diseño que parece convertirse en su pieza comodín en entornos de nieve.

Este viernes, 2 de enero, Barneda ha felicitado el 2026 con una serie de posados junto a su pareja, Pascalle Perel, desde la nieve y en los que repite sudadera.

La pieza en cuestión es un modelo de Oysho, certificada para resistir temperaturas de -10ºC para actividad moderada.

Un modelo de interior polar, que funciona como capa intermedia, bajo un abrigo largo o una parka de plumas y sobre camisetas térmicas, tal y como ha hecho la presentadora de La isla de las tentaciones.

Sandra Barneda, como ha mostrado en sus redes sociales, ha llevado una camiseta negra de cuello alto debajo de la sudadera de borreguillo. Encima ha lucido un abrigo de plumas en marrón y con discreto estampado.

En cuanto al resto del look, la periodista ha apostado por un vaquero básico de estilo pitillo, botas de après ski, gafas de sol y, en ocasiones, un gorro que le ha permitido protegerse todavía más del frío.

Respecto al diseño de la sudadera, cuenta con un cierre frontal de media cremallera hasta la altura del pecho y con bolsillos en la parte delantera. Tiene como estampado un paisaje con ciervo, elaborado en una combinación de tonos tierra.

Tal y como explica la firma de Inditex en su página web, esta sudadera ha sido certificada para resistir temperaturas de +12ºC (en actividades bajas) a -10ºC (en actividad moderadas), "durante un test estandarizado con viento simulado de 0,4 M/S vistiendo una camiseta de manga larga y cuello alto, pantalones, ropa interior, calcetines, zapatos, guantes y un gorro de punto".

Ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XL. Esta última, sin embargo, se ha agotado en la web de la marca.

Su precio es de 59,99 euros, siendo una pieza accesible y que conviene tener en el armario para los días de baja temperatura o para viajes a la nieve.