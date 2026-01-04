Ana Boyer apuesta por reciclar sus básicos: desempolva un chaleco antiguo de Zara para dar la bienvenida a 2026

Ana Boyer (36 años) es uno de los referentes de estilo más discretos pero influyentes del panorama nacional. Cosa que se pone, cosa que provoca fascinación en las redes sociales.

Es exactamente lo que ha sucedido con su último outfit. La hija de Isabel Preysler (74) ha compartido en sus redes sociales el look con el que ha dicho adiós a 2025 y ha dado la bienvenida a 2026.

Acompañada de su marido, Fernando Verdasco (42), con el que espera su cuarto hijo en común, la socialité ha publicado una imagen del atuendo elegido para su última gran noche del año.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, en una imagen de sus redes sociales. @anaboyer

Prenda atemporal

Curiosamente, lejos de apostar por prendas recién salidas de tienda, la hija del desaparecido Miguel Boyer ha demostrado que reciclar piezas del pasado puede ser la clave para construir conjuntos actuales, elegantes y con personalidad.

En esta ocasión, se trata de un chaleco sin mangas de color morado, con botones dorados, perteneciente a colecciones anteriores de Zara. Una prenda que continúa plenamente vigente y alineada con las tendencias de la temporada.

El diseño de Zara destaca por su estética clásica y su gran versatilidad. Boyer lo ha combinado con prendas básicas y joyas sencillas, logrando un equilibrio entre sofisticación y naturalidad.

El resultado es un conjunto atemporal que confirma que algunas piezas bien elegidas trascienden modas y se mantienen como apuestas seguras año tras año.

Chaleco de punto en color morado. Lovau.

Reciclaje en la moda

No es la primera vez que Ana Boyer apuesta por dar una segunda vida a prendas ya conocidas. A lo largo de los últimos años ha defendido públicamente la importancia de reutilizar ropa y de invertir en piezas duraderas.

Un mensaje que conecta con una generación cada vez más sensibilizada con el impacto medioambiental de la industria textil y con el auge del consumo responsable.

En esta ocasión, Ana Boyer, en su compromiso con una moda más consciente y sostenible, ha lucido una prenda básica de la firma de Inditex.

Quienes deseen encontrar un chaleco similar pueden encontrarlo muy parecido en tiendas de moda accesible como H&M o Sfera, con diseños casi idénticos.

Otra alternativa la propone la firma Lovau, con su chaleco de punto Marbella, valorado en 69 euros, cuyo patronaje asemeja mucho al que luce la madrileña en su cuenta de Instagram.

Con este gesto, la mujer de Fernando Verdasco se suma a la corriente de prescriptoras que utilizan su influencia para normalizar el reciclaje en la moda y demostrar que repetir estilismo no solo es válido, sino también una declaración de estilo.

Así, Ana Boyer comienza 2026 marcando tendencia y conciencia a partes iguales, confirmando que la verdadera elegancia está en saber elegir -y reutilizar- bien.