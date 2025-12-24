El favorecedor dos piezas con el que Virginia Troconis se va de fiesta con amigas para celebrar su cumpleaños

No transcurre un día sin que Virginia Troconis (45 años) se convierta en noticia por su sobresaliente estilo. No en vano, es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional y ha conseguido adquirir un gran poder prescriptor. Si se busca elegancia, recurrir a ella nunca falla.

Su Instagram es una plataforma ideal para encontrar ese vestido o ese dos piezas que necesitas esta Navidad. En su red social, donde combina rutinas, familia y moda, suele apostar por looks que combinan buen gusto y comodidad.

El último conjunto con el que ha enamorado a sus 271.000 seguidores lo firma Strena. Lo ha escogido por un motivo especialísimo: para celebrar el día de su cumpleaños. Aunque es el 25 de diciembre, el festejo se ha adelantado para poder brindar con sus amigas.

Así lo explica la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés': "Celebrar la vida. Así comenzó la celebración por mi cumpleaños, que aunque sea un día muy bonito porque nací el 25 de diciembre, el día de Navidad, es complicado reunirme con todas. Soy una privilegiada".

El dos piezas por el que se decanta está valorado en 239,99 euros. Según la descripción de la firma, se trata de un "set de dos piezas en satén: elegancia contemporánea para una ocasión especial".

Y se añade: "Escote asimétrico, complementado por una botonadura en el cuello que añade un detalle sofisticado y estructurado. El tejido satinado ofrece brillo sutil y caída fluida, favoreciendo la silueta y aportando confort. Versátil y chic, perfecto para combinar con tacones en eventos".

Y Troconis lo interpreta exactamente así. Ella no experimenta por experimentar; prefiere la seguridad de las líneas depuradas, los tonos neutros y los tejidos que elevan sin complicar.

En las imágenes, Troconis lo combina con tacones. El satén, con su brillo discreto, suma un toque festivo que no resulta exagerado. Es un look pensado para eventos, cenas o celebraciones donde se busca elegancia sin recurrir al vestido tradicional.

El conjunto de Virginia Troconis.

Sea como fuere, los seguidores encuentran en Troconis una referencia realista, alguien que viste bien sin necesidad de recurrir a piezas inalcanzables.

La elección de Strena tampoco es casual. La firma española se ha consolidado en los últimos años como una marca que apuesta por diseños femeninos, actuales y con un punto sofisticado.

Nació con la intención de ofrecer moda accesible sin renunciar a la calidad de los tejidos ni al cuidado de los patrones.

Sus colecciones suelen incluir vestidos, conjuntos y prendas pensadas para eventos, con especial atención a los detalles estructurados y a los cortes que favorecen.