El abrigo de rayas de María García de Jaime es todo lo que necesitas para los días de frío de esta temporada

María García de Jaime (29 años) vivió un 22 de diciembre lleno de estilo, aunque con un pequeño olvido: como ella misma ha confesado en sus redes, se le pasó comprar Lotería de Navidad.

Aun así, la influencer no ha dejado que ese detalle empañara su día y ha apostado por un look que derrochaba personalidad y buen gusto. La pieza protagonista de su outfit fue un chaquetón oversize de rayas que no es la primera vez que presenta y que se ha robado todas las miradas.

Es de la firma Himba Collection, una elección perfecta para los días fríos de invierno y para quienes buscan combinar moda, comodidad y elegancia en una sola prenda.

Este chaquetón Balloon de lana, disponible por 229,95 euros, destaca por su diseño sofisticado y sus materiales de alta calidad. Está confeccionado en lana 100% y ofrece una calidez excepcional sin perder estilo.

María García de Jaime con un abrigo de Himba Collection. Instagram

El oversize de la prenda permite llevarla sobre jerséis o capas más gruesas, mientras que su cinturón ajusta la silueta y aporta un toque femenino a un diseño amplio y envolvente. Además, los detalles en pana en los bordes y bolsillos crean contraste y doble textura, elevando la pieza y convirtiéndola en un imprescindible del armario de cualquier experta.

El estampado de rayas de la prenda exterior no solo aporta dinamismo al look, sino que también lo hace versátil y fácil de combinar. María García de Jaime lo ha lucido de forma elegante y desenfadada a la vez, demostrando que un abrigo bien elegido es perfecto para el día a día.

Esta elección demuestra, además, una clara apuesta por la moda española, ya que el chaquetón está diseñado y confeccionado íntegramente en España, por la propia firma de la influencer.

Chaquetón Ballon Lana Rayas. Himba Collection.

Más allá de su diseño y materiales, se trata de una prenda práctica para el día a día. Su corte garantiza libertad de movimiento y es ideal tanto para un paseo urbano como para un plan más especial.

La influencer completó su estilismo con accesorios discretos, dejando que el abrigo fuera el verdadero protagonista. Con esta elección, María García de Jaime reafirma su talento a la hora de seleccionar prendas que destacan por su diseño y versatilidad.

Esta Navidad, el chaquetón oversize de Himba Collection se presenta como la opción ideal para la temporada, uniendo tradición, moda y confort en un solo look que no pasa desapercibido.