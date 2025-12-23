El mono de esquí de Rocío Osorno que marca tendencia y triunfa en la nieve: en blanco y negro y ajustado a la figura

Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a demostrar que su estilo funciona igual de bien en la ciudad que en la montaña. La influencer ha viajado recientemente a la nieve de la mano de la firma Sol de Janeiro y, una vez más, ha conquistado a sus seguidores.

Lejos de apostar por un estilismo puramente técnico, Rocío ha elegido un conjunto que combina moda, funcionalidad y sofisticación, confirmando que incluso en las pistas de esquí se puede ser la mejor vestida.

El gran protagonista de este look invernal es el mono de esquí de Bogner, una pieza en blanco y negro que le deja presumir de tipazo con la mayor naturalidad entre las pistas y el ambiente relajado del chalet donde se aloja.

Esta pieza está disponible en MyTheresa por 1.795 euros. Este diseño representa a la perfección el concepto de lujo funcional que caracteriza a la firma. Rocío Osorno ha sabido sacarle partido con una elección impecable y ante decenas de influencers invitadas, ha llamado la atención de todas.

Rocío Osorno con un look de Bogner. Instagram

Este mono de esquí destaca por sus características técnicas, pensadas para rendir al máximo en la nieve sin perder elegancia. Cuenta con un tejido elástico en cuatro direcciones que permite total libertad de movimiento, algo esencial para disfrutar de una jornada en las pistas con comodidad.

Además, su acabado repelente al agua lo convierte en una opción perfecta para afrontar las bajas temperaturas y las condiciones más propias del invierno, manteniendo el cuerpo protegido sin renunciar al estilo.

Más allá de su funcionalidad, el diseño del mono Janny sobresale por su estética cuidada y atemporal. El contraste entre el blanco y el negro aporta un aire sofisticado, alejándose de los colores estridentes habituales en la ropa de esquí.

Traje de esquí Janny de Bogner MyTheresa

Esta combinación cromática convierte la prenda en una opción versátil y combina con los ambientes navideños, dando luz a las imágenes que ha compartido. Es perfecto para un día intenso en la nieve o para una jornada deportiva más relajada.

Rocío Osorno ha elevado aún más el look al combinar el mono con unos esquís en color rosa chicle, un detalle atrevido que aporta un toque moderno al conjunto. Este contraste de color rompe con la sobriedad del blanco y el negro, haciéndolo destacar mucho más.

Con esta elección, Rocío Osorno confirma su capacidad para trasladar las tendencias a cualquier lugar. Este look en la nieve es la pieza clave que cualquier experta necesita en su armario para la temporada de invierno.