El 'total white' es la apuesta más elegante para las fiestas: Michelle Salas lo eleva a su máxima expresión con 3 piezas

Este año, el blanco vuelve a coronarse como el color estrella de las celebraciones. Michelle Salas (36 años) se ha encargado de demostrarlo con uno de los estilismos más depurados y sofisticados de la temporada.

La influencer, empresaria e hija del cantante mexicano Luis Miguel (55) ha compartido en sus redes sociales un atuendo total white que confirma que la elegancia a veces es cuestión de apostar por la esencia. Tener estilo no siempre pasa por el exceso, sino por la elección precisa de piezas clave y una cuidada armonía estética.

Lejos de los brillos, las lentejuelas o los vestidos recargados que suelen dominar las fiestas, Michelle apuesta por una combinación impecable de tres básicos elevados al máximo nivel.

Michelle Salas, en una imagen de sus redes sociales. @michellesalasb

El conjunto está compuesto por un top estructurado de cuello alto, una falda entallada de corte impecable y una chaqueta que completa el estilismo con equilibrio y sofisticación.

No hay duda de que el minimalismo bien ejecutado puede resultar tan impactante como el glamour más exuberante. No hacen falta destellos, ni bordados, ni excesos. Todo lo contrario: la idea es depurar al máximo.

El total white no es una elección casual. Las tonalidades blancas y sus variantes, tradicionalmente asociadas a la pureza y la luz, se han consolidado como una alternativa moderna y refinada al negro clásico, especialmente en eventos nocturnos.

Si durante décadas parecía que el negro era el color rey de cualquier fiesta o celebración especial, ya no es así. A la hora de elegir outfits para la Navidad o la Nochevieja, las reglas del juego han cambiado.

Blazer de cuello redondo y manga larga con hombreras, de Zara. Zara

En el caso de Michelle Salas, el blanco se convierte en el lienzo perfecto para resaltar la silueta y jugar con las texturas. Un recurso que aporta profundidad visual sin renunciar a la sobriedad.

La clave del éxito de su estilismo reside en el corte y la calidad de las prendas. Cada pieza parece pensada para encajar con precisión, creando una imagen pulida y contemporánea.

Además, el uso de accesorios tan discretos como unos pequeños pendientes o un sencillo collar refuerza la sensación de elegancia sin romper la coherencia cromática del conjunto, dejando todo el protagonismo al diseño y a la actitud.

Si buscas un look similar para estas fiestas, estás de suerte. En tiendas como Mango, Massimo Dutti, Sfera o Zara (como se aprecia en la imagen) encontrarás opciones muy parecidas, igual de resultonas, y a un precio razonable.

Con su último atuendo, Michelle Salas no solo confirma su estatus como referente de estilo. También marca una pauta clara para las fiestas: el total white es una apuesta segura para quienes buscan sofisticación, modernidad y un toque de distinción. Una lección de moda que demuestra que menos es, a veces, mucho más.