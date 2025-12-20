5 reglas de oro que recomienda una experta para que el perfume dure más tiempo en la piel esta Navidad 2025

Hay dos momentos muy “de diciembre” que se repiten cada año: el primero, ese ratito frente al armario en el que decides si hoy te apetece oler a limpio, a flores blancas o a vainilla envolvente; el segundo, el miedo silencioso a que tu perfume desaparezca antes de llegar al brindis. Porque sí, puedes ir impecable, con el pelo perfecto y el delineado intacto, pero si tu fragancia se esfuma a la hora… algo se queda a medias.

Rosa Roselló, directora de formación de Druni, explica con claridad (y sin mitos) que “la longevidad de un perfume depende de dos factores: la concentración y la composición”.

No es lo mismo un perfume “ligero” que uno con más cuerpo. Rosa Roselló lo resume así: “Cuanto mayor sea la concentración de perfume en una fragancia, más duradera será”. Por eso, “un eau de parfum (aprox. 10–15% de concentración) suele aguantar más que un eau de toilette (8–10%) o un eau de cologne (en torno al 5%)”, añade la experta.

En la práctica, esto se traduce en, si en Navidad quieres una fragancia que te acompañe del primer abrazo al último villancico, quizá te convenga mirar la concentración antes que el frasco.

El segundo punto es la propia “arquitectura” del perfume". “Las notas frescas, como los cítricos o los aromas florales, están compuestas de moléculas ligeras que se evaporan rápidamente”, explica Rosa Roselló.

Coco Chanel decía que había que perfumarse "donde quieras ser besada".

En cambio, cuando aparecen “notas más densas —como la vainilla o el ámbar— la historia cambia. Son más densas y, por lo tanto, menos volátiles, es decir, durarán más en la piel”, añade. No significa que debas renunciar a los cítricos (ni mucho menos), pero sí que, si buscas duración, conviene entender qué estás eligiendo.

Cómo aplicar el perfume para que dure más: los 5 trucos que funcionan

1) Aplícalo en puntos estratégicos (sí, el calor ayuda)

Hay un consejo mítico que nunca pasa de moda: Coco Chanel decía que había que perfumarse “donde quieras ser besada”. Y la directora de formación de Druni, en esencia, está de acuerdo con la lógica: “El perfume se difunde mejor donde el cuerpo emite más calor. La clave está en pulverizar a unos 10–20 cm de la piel y apostar por zonas concretas como cuello, base de las orejas (en la línea del cabello), pecho, muñecas o la parte interna de los codos”.

2) Saca partido a las “capas” de tu fragancia

Si te obsesiona que el aroma aguante, piensa en el perfume como un look por capas: no es solo el spray final. Muchas firmas tienen jabón, loción corporal, crema hidratante o desodorante en la misma línea olfativa, y eso ayuda a reforzar el rastro sin necesidad de reaplicar a lo loco.

Rosa Roselló destaca una idea práctica. “La bruma capilar puede ser una gran aliada porque su concentración es menor y está pensada para el pelo. Eso sí, mejor bruma específica que perfume directo, ya que si no es específico para el cabello puede resecarlo y, en definitiva, dañarlo”, cuenta la experta.

3) Perfúmate siempre sobre piel hidratada

Este es el truco que más se nota (y el que más se olvida cuando vamos con prisa). “El perfume no se adhiere bien a la piel seca”, advierte Rosa Roselló. El momento ideal es justo después de la ducha, cuando aplicas la hidratante corporal. “Las moléculas aromáticas ‘se unen’ mejor y la sensación de duración aumenta”, desvela la experta. Importante: si no usas la loción a juego, que tu crema sea de aroma neutro, para no mezclar sin querer.

4) No frotes las muñecas: es el error clásico

Pocas cosas están tan automatizadas como rociar muñecas y frotar. Y, sin embargo, La directora de formación de Druni deja claro que es “un grave error”. ¿Por qué? “Porque la fricción calienta la piel y puede alterar el desarrollo del perfume, afectando especialmente a notas de salida, corazón e incluso a la base”, añade. La versión correcta es menos dramática y más efectiva: aplica y deja que se asiente. Sin prisas.

Perfume Coco Chanel.

5) Perfuma la ropa (y hasta el armario) con cabeza

Es un tema polémico —la piel es donde el perfume se expresa al 100%—, pero en invierno la ropa puede convertirse en un “amplificador” de estela. Un toque en una bufanda, un chal o el interior de un abrigo puede durar días, sobre todo en tejidos naturales como lana, algodón o cachemira. Pero hay que tener precaución. Nada de rociar a lo loco sobre seda o satén, porque pueden mancharse. ¿Otro gesto que suma? Un charm o disco perfumado en cajones y armarios para que la ropa se impregne suavemente.