María García de Jaime tiene la chaqueta de manga japonesa más elegante

En su último post, María García de Jaime (29 años) ha impactado con una chaqueta de manga japonesa con cuello solapa, doble botonadura y espalda con pliegues. Está confeccionada en tejido jacquard marrón.

El diseño, de líneas estructuradas pero fluidas, cuesta 219,95 euros. La propuesta se completa con el pantalón Nibe, en el mismo tejido, que permite construir un total look coordinado.

Este conjunto refleja la tendencia actual hacia los trajes femeninos reinterpretados: piezas que no renuncian a la comodidad, pero que mantienen un aire sofisticado y moderno.

María, que se ha consolidado como una de las influencers más seguidas en España, demuestra con esta elección que su estilo se caracteriza por la búsqueda de prendas atemporales con un giro especial.

La chaqueta no es un básico más: los pliegues en la espalda y la manga japonesa aportan volumen y movimiento, mientras que el jacquard marrón introduce textura y profundidad.

El estilo de María García de Jaime se ha definido a lo largo de los años como una mezcla de clasicismo y modernidad.

La chaqueta de María García de Jaime.

Sus looks suelen partir de siluetas tradicionales -chaquetas estructuradas, pantalones rectos, camisas de corte limpio-, pero siempre incluyen un detalle que rompe la rigidez: un estampado inesperado, un accesorio llamativo o un acabado especial en el tejido.

Himba Collection nació en 2021 de la mano de María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, con la idea de ofrecer moda femenina que combinara sencillez, naturalidad y propósito.

La marca se ha consolidado rápidamente gracias a la influencia de María en redes sociales y a una propuesta estética que apuesta por prendas atemporales, versátiles y con un aire artesanal.

En 2025, la firma dio un paso decisivo al abrir su primera tienda física en Madrid, en la calle Pedro Muguruza. La tienda se ha convertido en un punto de encuentro para seguidoras que quieren experimentar la marca más allá de Instagram.

La colección incluye chaquetas, pantalones, camisas y accesorios. Todos diseñados bajo la premisa de crear un fondo de armario duradero.

"Himba nació casi sin darnos cuenta. Una combinación de sueños, estilos de vida y creatividad dio vida a una marca que apuesta por retro-evolucionar la moda. Pasado, presente y futuro combinados con elegancia y estilo únicos", se explica en el apartado de Quiénes somos.

Y se añade: "Lo que importa es la personalidad. En las últimas décadas, la industria de la moda ha dejado un poco de lado la calidad y la esencia del buen vestir como arte. Nuestra apuesta es contraria: rescatar lo mejor de una época para devolverle a tu armario la distinción".