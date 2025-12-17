Michelle Salas confirma que los conjuntos son una opción que nunca falla: los detalles de su nuevo modelo favorito

Un dos piezas se ha convertido en el refugio de todas aquellas que apuran hasta el último minuto para elegir un estilismo. Los conjuntos, así, son a día de hoy un must en el armario de cualquier mujer.

Las influencers, de hecho, no dudan en compartir a través de sus redes sociales distintas alternativas que sirvan de inspiración a sus miles de seguidoras.

Michelle Salas (36 años), la hija de Luis Miguel (55), es una férrea amante de los dos piezas. Un simple vistazo a su perfil de Instagram sirve para comprobarlo.

Buena parte de los looks que componen su feed son conjuntos. Ahora, Michelle ha sumado uno nuevo a su armario y no ha tenido reparo en desvelar todos los detalles a través de un story de Instagram.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

La hija de El Sol de México ha escogido un dos piezas de la firma Misa. Ambas prendas destacan fuertemente por su estampado floral, aunque cierto es que cada una de las piezas cuenta con detalles de lo más cuidados.

El conjunto al que ha caído rendida Salas recibe el nombre Piper. El top sobresale gracias al peplum. Además, está confeccionado en un lujoso brocado y no presenta mangas, convirtiéndolo en una apuesta acertadísima para estas marcadas fechas.

La blusa presenta favorecedores detalles de costura desde el busto hasta el bajo y una silueta ajustada con espalda elástica para mayor comodidad. Además, un cierre de cremallera lateral oculta.

En cuanto al pantalón -que ha sido bautizado como el modelo Ria-, se presenta desde la página web de Misa como un must para cualquier evento marcado en rojo en el calendario.

Además de seguir el mismo diseño que el top, presenta un corte recto y relajado que llega hasta el tobillo, estilizando la figura de cualquier persona que porte el pantalón.

Ambas prendas se encuentran disponibles en la página web de Misa entre las tallas XXS y XL. El top está situado en 230 dólares. El pantalón, por su parte, cuesta 265.

El conjunto, en su totalidad, ronda los 500 dólares -424 euros-. Cierto es que no es necesario hacerse con ambas prendas, pues es posible combinar cualquiera de las piezas con cosas del armario.

Sobre la firma

Misa es una marca de moda de lujo fundada por Shadi Askari-Farhat en 2016. Entre otros aspectos, destaca fuertemente por su estilo boho-chic. Además, premia las prendas hechas y bordadas a mano.