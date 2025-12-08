Mar Flores arrasa con un traje de chaqueta perfecto para la Navidad: es marrón, satinado, de Primark y cuesta 56 euros

¿Quién dijo que pasados los 50 no se puede ser un referente de estilo? Mar Flores (56 años) ha vuelto a demostrar que sigue siendo una de las mujeres con más garbo de nuestro país.

La modelo y empresaria ha sorprendido a sus seguidores con un look tan sencillo como impecable: un traje de chaqueta satinado en color marrón chocolate firmado por Primark.

Una propuesta sofisticada y low cost que, tras su publicación en redes sociales, promete convertirse en uno de los conjuntos más buscados de la temporada.

Mar Flores, en una imagen de sus redes sociales. @marflores_mar

Prendas de corte sastre

El protagonista del estilismo es una blazer de satén de corte sastre, una prenda que combina elegancia clásica con un acabado moderno gracias a su tejido con brillo sutil.

La chaqueta presenta solapas de muesca, costuras con pinzas estratégicas que estilizan la figura y bolsillos delanteros funcionales, detalles que le aportan un aire pulido y versátil, ideal tanto para eventos como para un look nocturno.

La blazer, disponible por 36 euros, pertenece a la colección actual de Primark y se identifica con la referencia 991153985622. La firma la ofrece en ajuste regular, con manga larga y cierre mediante botón frontal, un diseño que realza su estructura sastre.

La modelo de referencia mide 170 centímetros de altura y luce la talla S, lo que permite hacerse una idea del fit real de la prenda.

Mar combina la chaqueta con un pantalón ancho plisado de pernera ancha en satén con cierre de botón y cremallera que cuestan tan solo 20 euros. De este modo, el precio del conjunto total asciende a 56 años.

Traje de chaqueta en color marrón satinado, de Primark. Primark.

Mucho estilo, poco dinero

En cuanto a su composición, la chaqueta está confeccionada con 100 % poliéster en su cuerpo y materiales como papel y tablero de fibra en su estructura interna.

El tono marrón chocolate, una de las gamas más potentes del otoño-invierno, aporta profundidad y sofisticación al estilismo elegido por Mar Flores.

No es casualidad que este color se haya convertido en uno de los favoritos de celebrities y prescriptoras de moda: es elegante, cómodo, combina con prácticamente todo y eleva cualquier look sin necesidad de grandes accesorios.

La elección de un conjunto de Primark confirma la capacidad de Mar Flores para mezclar moda asequible con piezas de alto impacto visual. El resultado es un outfit que camina entre lo clásico y lo contemporáneo, demostrando que el estilo no siempre depende del precio, sino de la actitud y la forma de combinar cada prenda.

A juzgar por la reacción en redes, no sería extraño que esta blazer satinada se convierta en un éxito inmediato en tiendas. Las búsquedas ya se han disparado y todo apunta a que será una de las prendas estrella de las próximas fiestas Navideñas.