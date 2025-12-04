Sara Carbonero te da la clave para ser la más elegante esta Navidad con un espectacular vestido de Isabel Marant

Sara Carbonero en un photocall reciente, durante la fiesta de Elle x Future. Gtres

Que Sara Carbonero (41 años) está considerada un referente de estilo en España es algo que no es necesario reseñar. En uno de sus últimos post de Instagram, la periodista y empresaria ha compartido una colaboración con Rituals Cosmetics, promocionando sus aromas más recientes.

Para la ocasión, lo ha hecho con un look que ha captado todas las miradas: el vestido Ormany de Isabel Marant, una pieza que refleja a la perfección su estética sofisticada y natural.

El diseño elegido por Carbonero pertenece a la firma francesa y se ha convertido en protagonista por su corte elegante y su rebaja significativa.

El vestido, confeccionado en bouclé con un corte ceñido, presenta un escote de hombros descubiertos con goma interior para mantenerlo en su lugar, además de bordes deshilachados y un forro de gasa suave que aporta comodidad y movimiento.

Según la descripción oficial, el vestido de Marant "será una adición chic a tu armario".

Su precio original era de 990 euros, pero actualmente se encuentra rebajado un 40 por ciento, quedando en 594 euros, lo que lo convierte en una oportunidad para quienes buscan invertir en una pieza de lujo con un toque atemporal.

El estilo de Sara se caracteriza por combinar prendas de lujo con otras más accesibles, logrando un equilibrio que conecta con su personalidad cercana y auténtica.

En este caso, el vestido de Isabel Marant refuerza esa estética: un diseño que, aunque sofisticado, mantiene un aire desenfadado gracias a los bordes deshilachados y al escote que aporta frescura.

El vestido que luce Sara Carbonero.

Carbonero lo luce con naturalidad, demostrando que la moda puede ser una extensión de la personalidad y no solo una tendencia pasajera.

Su capacidad para comunicar a través de la imagen le ha permitido colaborar con marcas internacionales y consolidarse como una figura influyente en redes sociales.

La firma Isabel Marant nació en París en 1994, fundada por la diseñadora homónima, y rápidamente se convirtió en sinónimo de bohemia chic y estilo parisino contemporáneo.

Con una propuesta que mezcla comodidad y sofisticación, Marant ha sabido conquistar tanto a celebridades como a mujeres que buscan prendas versátiles y con carácter.

Sus colecciones destacan por el uso de tejidos naturales, cortes desenfadados y detalles que aportan personalidad sin perder la elegancia. A lo largo de los años, Isabel Marant ha expandido su presencia internacional y se ha consolidado como una de las casas de moda francesas más influyentes.