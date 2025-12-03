La nueva sudadera de Chiara Ferragni que eleva al máximo la tendencia 'college'

Nada ha cambiado en las publicaciones de Instagram de Chiara Ferragni (38 años) pese a encontrarse en un momento convulso de su etapa personal después de que la Fiscalía pidiese para ella un año y ocho meses de cárcel por el caso Pandoro. La influencer continúa con sus post con total normalidad. Así, ha seguido dando promoción a su propia firma.

En las últimas horas ha posado con una sudadera de inspiración college -una tendencia que viene pisando con fuerza desde hace varios meses-, que forma parte de su colaboración con la marca italiana Rivoluzione Romantica.

Dicha marca, de Alberto Albani y Edoardo Bertuccioli, dos DJs que llevan tiempo en el mercado, está enfocada en colecciones cápsulas con mensajes irónicos, manifiestos y conceptos vinculados a los sentimientos. Una línea que siguen en su propuesta con Ferragni y que, de hecho, se puede apreciar en la sudadera en cuestión.

"It's gonna be incredible", que en español se traduce como "va a ser increíble", es la frase presente en la prenda, sobre una suerte de escudo bordado en la parte superior izquierda que da esa sensación de look tipo college, ya que recuerda a los típicos modelos de universidades norteamericanas.

El diseño es de cuello redondo, ha sido confeccionado en azul marino, está disponible desde la talla S/M hasta la L/XL y tiene un precio de 99 euros.

Chiara Ferragni llevando la sudadera tipo 'college' de su marca. Instagram

Sobre el detalle del escudo cabe destacar que es minimalista, limpio y con tipografía tipo insignia, una serie de detalles que suelen predominar en la ropa de estilo preppy/college.

Respecto al look de Chiara Ferragni, ha llevado esta sudadera sobre un vaquero básico recto, consiguiendo así un estilismo relajado -y con su punto de universitaria-. El toque final se lo ha dado su melena, peinada al natural.

La colaboración

El pasado 18 septiembre, después de eliminar todas las publicaciones del perfil de Instagram de su firma de ropa y advertir que preparaba una nueva imagen, Chiara Ferragni relanzó oficialmente su marca con una colección cápsula inspirada en el amor y el desamor.

Siguiendo la línea de Rivoluzione Romantica, la influencer italiana busca expresar sus sentimientos sin esconderse. Sin querer parecer fuerte, invencible o perfecta, con una colección urbana.

"Ilusionados crónicos. Coleccionistas de dramas. Porque el amor se burla de nosotros, nos destroza, nos hace llorar bajo las sábanas... y aun así seguimos persiguiéndolo como si fuera la gota que colmó el vaso", escribieron desde ambas firmas en un post compartido en redes y que tiene como protagonista a la famosa influencer.

En un vídeo que evoca la cultura italiana, la empresaria se muestra con varias de las piezas que forman parte de esta colección cápsula, dedicada a "quienes saben que enamorarse es la verdadera revolución: dolorosa, irónica e irresistible".