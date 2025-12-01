Este traje de Mango que tiene Rocío Osorno es perfecto para convertirte en la reina de tu cena de empresa

Rocío Osorno (37 años) ya lleva unas semanas dando las claves para triunfar en esta Navidad. La influencer tiene claro que para brillar estas fiestas solo hay que elegir un look de lo más llamativo y, de esta manera, marcar huella en la fecha más especial del año.

La sevillana está a punto de convertirse en una empresaria con tienda física en su ciudad natal; mientras tanto, no para de mostrar, como siempre, los looks más ideales en sus redes sociales. Como ya es tradición, la influencer ha elegido una serie de estilismos para proponerlos a sus seguidores como posibles looks para estas fiestas.

En esta ocasión, entre tres diseños de la firma Mango, un traje de terciopelo ha llamado la atención como posible atuendo para tu próxima cena de empresa. En ella, podrás ser la protagonista si eliges el diseño que propone Osorno.

Se trata de un traje compuesto por dos piezas en terciopelo color caramelo. Un diseño que mezcla el terciopelo con la seda y que hace que brille en cada uno de sus movimientos.

Rocío Osorno con un diseño de Mango. Instagram

La blazer es de diseño recto, con cuello pico con solapa y manga larga con puños abotonados. Además, en las solapas cuenta con muescas. También incluye dos bolsillos en los laterales del diseño y un cierre con doble botonadura que completa la prenda.

Por otro lado, el pantalón es de corte largo, diseño recto y tiro medio. Algo a destacar son las pinzas con las que cuenta a ambos lados de su cintura, dejando clara la verticalidad del diseño.

Además, cuenta con un cierre delantero de botón, gancho y cremallera, algo que hace que la prenda ajuste mucho más a la cintura, dejándola perfectamente ceñida y aportando un movimiento de lo más ideal con la pernera del diseño.

Traje de terciopelo color caramelo. Mango

Estas prendas pertenecen a la colección de fiesta y evento de Mango, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales. El conjunto completo tiene un coste de 209,98 euros (129,99 euros la prenda superior y 79,99 euros la inferior).

Como este total look pertenece a la nueva colección de la firma de Jonathan Andic (44), está disponible en todas las tallas en su página web y en tiendas físicas, algo que puede favorecer ahora que vienen periodos donde las compras son un must.

Eso sí, Rocío Osorno lo ha tenido claro en esta ocasión: ser la reina de tu cena de empresa es posible. Ficha un traje de terciopelo en color caramelo, combínalo con botas altas de punta fina y conviértete en la mejor vestida de tus compañeras de trabajo.