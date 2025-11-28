El bolso tipo saco más práctico y cómodo lo tiene Sassa de Osma y puede ser tuyo por 270 euros

Sassa de Osma en una fotografía tomada el pasado mes de octubre. Gtres

La princesa de Hannover, también abogada, diseñadora y empresaria, Sassa de Osma (37 años), no deja de corroborar, a golpe de post, su impecable gusto por los accesorios. Cada fotografía en sus redes es una lección de estilo.

En esta ocasión, la empresaria ha confiado de nuevo en la firma Moi & Sass, creada por ella misma junto a su socia, Moira Laporta. Sassa ha lucido el modelo Trama, un bolso que combina sofisticación y artesanía.

El bolso Trama se convierte en un básico de fondo de armario. Según la propia web de la marca, "es un bolso tipo saco estructurado, elaborado artesanalmente en suave piel con certificación LGW. Su característico detalle de punto de cruz le confiere una textura distintiva y un acabado artesanal".

"Diseñado para ser versátil, cuenta con asas ajustables para que puedas llevarlo en la mano, al hombro o cruzado. El cierre de cordón mantiene tus objetos esenciales seguros, lo que lo hace perfecto para el día a día". Cuesta 270 euros.

Una descripción que refleja la filosofía de Moi & Sass: crear accesorios funcionales y estéticos.

El bolso de Sassa de Osma.

Sassa de Osma ha encontrado en este bolso el complemento perfecto para reafirmar su imagen. La Princesa suele apostar por piezas que transmiten discreción y sofisticación, alejadas de lo ostentoso, pero con un claro énfasis en la calidad y el diseño.

Moi & Sass es una firma que nació con la intención de reivindicar la artesanía y el diseño sostenible en el mundo de los accesorios.

Fundada por dos mujeres con una visión compartida, la marca se ha consolidado como un referente de lujo accesible, apostando por materiales de alta calidad y procesos de producción responsables.

Su filosofía se centra en crear piezas que duren en el tiempo, alejadas de la producción masiva y con un marcado carácter artesanal. El nombre de la firma refleja la unión de sus creadoras y su deseo de ofrecer productos que transmitan autenticidad.

Cada bolso es concebido como una obra de diseño, cuidando los detalles y respetando los procesos tradicionales.

En pocos años, Moi & Sass ha conseguido posicionarse en el mercado gracias a su propuesta diferenciada, que combina estética contemporánea con valores de sostenibilidad.

El modelo Trama.

El auge de las firmas que apuestan por la sostenibilidad y la artesanía responde a una tendencia global en la que cada vez más consumidores buscan productos con historia y valores.

La otra firma de Sassa

La otra firma de Sassa es Philippa 1970, que fundó junto a la diseñadora Carolina Herrera de Bárcena.

La marca nació con la idea de ofrecer prendas femeninas, sofisticadas y atemporales, alejadas de las tendencias efímeras y centradas en la calidad de los tejidos y la elegancia de los cortes.

Sus colecciones destacan por estampados llamativos, siluetas fluidas y un aire clásico renovado que conecta con mujeres que buscan piezas versátiles y con personalidad.

El nombre de la firma rinde homenaje a la madre de Sassa, Philippa, y al año 1970, una referencia íntima y significativa para la empresaria.

Desde su lanzamiento, Philippa 1970 se ha consolidado como un proyecto de moda con identidad propia, que combina tradición y modernidad.