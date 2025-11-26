Isabel Díaz Ayuso confía de nuevo en Vicky Martín Berrocal para lucir un favorecedor vestido en una noche especial

Isabel Díaz Ayuso en una fotografía tomada el pasado lunes, día 24, en la fiesta de El Español. Gtres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47 años), acaparó todas las miradas en la fiesta del décimo aniversario de EL ESPAÑOL el pasado lunes, 24 de noviembre.

Ayuso destacó por su elección estilística: lució un vestido de la firma Victoria Colección, creada por la diseñadora Vicky Martín Berrocal 52).

La prenda, disponible en la web de la marca por 195 euros, se describe como un "vestido de punto bicolor con escote a la caja, hombros marcados y manga larga. Cortes en el cuerpo y falda donde anuda en el centro y drapea hacia los costados".

Desde la firma, se recomienda: "Consejo para la elección de talla: es importante el ancho de espalda de hombro a hombro el resto del vestido se acopla con facilidad".

El diseño, elegante y sobrio, combina la comodidad del punto con un patrón que realza la figura gracias a los cortes estratégicos y el drapeado lateral.

Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo en la fiesta de EL ESPAÑOL. Gtres

El detalle del nudo en el centro aporta un toque sofisticado, mientras que los hombros marcados y el escote a la caja refuerzan la estructura del vestido, otorgando presencia y autoridad.

La elección de un modelo bicolor, sencillo pero impactante, encaja con el estilo habitual de Ayuso, que suele apostar por prendas que transmiten seguridad y modernidad sin caer en excesos.

El hecho de que se trate de una prenda accesible en precio, dentro de una colección de una diseñadora reconocida, refuerza la idea de que Ayuso cuida su imagen con piezas de calidad, pero sin recurrir necesariamente a la alta costura inalcanzable.

El evento del X aniversario de El Español reunió a figuras relevantes de la política nacional y autonómica, además de empresarios y periodistas.

En este marco, la presencia de Ayuso no pasó desapercibida, y su estilismo se convirtió en uno de los temas más comentados de la velada.

Isabel y Victoria Colección

La elección de este vestido no es casualidad. Isabel Díaz Ayuso mantiene una estrecha relación con la firma Victoria Colección, de Vicky Martín Berrocal.

En varias ocasiones ha lucido diseños de la marca en actos institucionales y eventos sociales. La diseñadora, conocida por su capacidad para combinar tradición y modernidad en sus creaciones, ha encontrado en Ayuso una embajadora ideal de su estilo.

La presidenta madrileña ha apostado por Victoria Colección en momentos clave de su carrera política, reforzando la conexión entre moda y poder. Esta relación también refleja la estrategia de Ayuso de vincular su imagen a marcas españolas, apoyando el talento nacional y proyectando un mensaje de autenticidad.