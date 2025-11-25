Todos los detalles del look que eligió Victoria Federica para el almuerzo por el 50 cumpleaños de la monarquía

El palacio de El Pardo abrió sus puertas el pasado sábado, 22 de noviembre, para recibir a la Familia Real al completo con motivo del 50 aniversario de la monarquía.

A la cita acudieron todos los nietos de los eméritos, Juan Carlos I (87 años) y Sofía (87). En las imágenes captadas por los medios gráficos se pudo ver la llegada de todos los invitados.

Pablo Urdangarin (24) lo hizo junto a su novia su novia su novia Johanna Zott (24), sus hermanos Juan (26), Miguel (23) e Irene Urdangarin (20). Tampoco faltaron a esta cita familiar Froilán (27)y Victoria Federica (25), que fue una de las mejor vestidas.

La primogénita de la infanta Elena destacó como una de las mejor vestidas. Ella misma se encargó de mostrar su look a través de sus redes sociales. Vic, como la llaman sus amigos, se decantó por un total look de Himba Collection del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene los detalles.

Victoria Collection luce total look de Himba Collection. Instagram

El estilismo elegido por la sobrina de Felipe VI (57) se encuentra en el catálogo de novedades de la firma española. Está formado por una falda y una blusa a juego, ambas en rojo y con estampado floral.

Se trata de un conjunto muy elegante, diseñado y confeccionado en España, que no es apto para todos los bolsillos. La falda tiene un precio de 139,95 euros y el top cuesta 119,95 euros.

Ambas prendas son muy versátiles pues se pueden combinar juntas o por separado tanto para ocasiones más especiales como para crear outfist más casual. El top, por ejemplo, cuadrado y de manga sisa, con cuello vuelto y lazada en la parte de atrás en el cierre, es ideal para combinar con unos vaqueros.

Para resguardarse de las bajas temperaturas que estos días hay en la capital de España, Victoria Federica ha combinado su total look con una espectacular chaqueta de tercipelo en color azul con botonadura militar.

Sobre Himba Collection

Himba Collection es una marca de moda femenina española que se caracteriza por prendas atemporales, de edición limitada y confeccionadas con materiales de alta calidad y procesos artesanales. Sus diseños apuestan por la sencillez, la naturalidad y la liberación, buscando que cada pieza acompañe y realce la personalidad de quien la viste.