María García de Jaime da una lección de estilo con el abrigo de 'animal print' (y calentito) de Mango que triunfa en internet

María García de Jaime, en una imagen de su perfil de Instagram. @mariagdejaime

Hay prendas que no solo se llevan: se interpretan. Eso es justamente lo que ha hecho María García de Jaime (29 años) con uno de los abrigos más deseados del momento.

La influencer ha revolucionado su perfil de Instagram con un look en el que el estampado de leopardo recupera su lugar como rey absoluto del invierno, gracias a un diseño de Mango que ya está arrasando en la tienda online.

La creadora de contenido ha apostado por el "abrigo largo Leopardo" de la firma, valorado en 119,99 euros. Una pieza de silueta recta y corte largo que demuestra que el animal print sigue siendo sinónimo de sofisticación.

María García de Jaime, en una imagen de sus redes sociales. @mariagdejaime

El abrigo incorpora un cuello camisero, manga larga, bolsillos laterales, cierre frontal con botones y forro interior. Una serie de detalles que lo convierten en una prenda tan elegante como práctica para el día a día.

En cuanto a su elaboración, Mango combina en este modelo una mezcla de poliéster, acrílico y lana, que garantiza estructura, calidez y durabilidad. Y lo que es mejor aún: es calentito y protege de las bajas temperaturas.

El interior, suavemente forrado con viscosa y poliéster, aporta un extra de comodidad sin renunciar al acabado premium que caracteriza a las prendas más especiales de la marca.

El look elegido por María, disponible en tallas desde la XS a la XL, demuestra otra verdad universal de la moda: el estampado de leopardo nunca pasa de moda.

Abrigo de estampado de leopardo, de la firma Mango. Mango

Este print, que empezó conquistando armarios a principios del siglo XX y se consolidó en los años 60 como símbolo de glamour y rebeldía, ha sobrevivido a todas las tendencias por su capacidad camaleónica.

Es sofisticado y atrevido a la vez, y se puede combinar con básicos, como hace María García de Jaime al llevarlos con unos clásicos mocasines en tono burdeos.

También se puede lucir con prendas más refinadas, y añade siempre un toque muy atractivo al conjunto. Cada temporada regresa reinterpretado, pero sin perder su esencia, convirtiéndose en un auténtico clásico contemporáneo.

María García de Jaime luce uno de sus estilismos en su perfil de Instagram. @mariagdejaime

La madrileña lo ha llevado con un estilismo de corte clásico que cede todo el protagonismo al abrigo. Pantalones en color crudo, camisa de rayas en tonos azules y calzado y bolso a juego en tonalidades vino. Un acierto que sus seguidores no han pasado por alto.

Los comentarios elogian su capacidad para transformar una prenda llamativa en un look equilibrado. “Guapísima”, “me encanta”, “qué estilazo” o "amo este outfit", celebran varios usuarios.

Con piezas como este abrigo de estampado de leopardo de Mango, no es de extrañar que el abrigo esté triunfando en la tienda online.

Si buscas un diseño que eleve cualquier conjunto y aporte el toque audaz que define esta temporada, el modelo elegido por María es, sin duda, una de las apuestas más fuertes del invierno.