Chaqueta bomber con bufanda incorporada: la nueva prenda funcional que conquista a las seguidoras de María G. de Jaime

María García de Jaime (29 años) se ha convertido en una de las prescriptoras de moda de nuestro país. Todo lo que se pone genera interés entre sus seguidoras, quienes han encontrado en ella una inspiración al momento de vestir.

No en vano, en los últimos días ha recibido un sinfín de preguntas por una nueva chaqueta que promete ser un must del invierno. Sobre todo, por su funcionalidad. Se trata de una bomber -diseño que viene pisando con fuerza desde hace unos meses- con bufanda incorporada.

Un dos en uno que forma parte de la nueva colección de Massimo Dutti y que está disponible en su página web por 199 euros, desde la talla S hasta la L. Es en color topo, por lo que se convierte en un infalible de la temporada. Este tono es un clásico del otoño-invierno y combina con un sinfín de estilismos.

En cuanto al modelo, es una chaqueta tipo bomber confeccionada con tejido en mezcla de lana. Su cierre es mediante cremallera, tiene el cuello subido abotonado e incorpora una bufanda. Así, puede mantenerse o retirarse según el momento.

Además, cuenta con dos bolsillos laterales, detalle de goma elástica en la zona del bajo y hombro caído. Su silueta es amplia y de corte relajado, sin ajuste al cuerpo, siguiendo así las tendencias del momento, en las que predomina el oversize.

María García de Jaime la ha mostrado en detalle en una suerte de Get ready with me, con el que ha aprovechado para contar algunos detalles de su vida personal, a la vez que ha desvelado las otras prendas de su look.

La influencer ha llevado la chaqueta sobre un outfit formado por piezas básicas que en esta temporada son un fondo de armario. Como pantalón, ha elegido un modelo en color marrón y efecto ante, de Zara. Lo ha combinado con una camisa blanca y un jersey gris de cuello redondo.

Como calzado, unas merceditas de animal print que le han dado un punto rompedor al estilismo. El toque final eso sí, lo ha conseguido con un bolso rojo, que se desmarca de los tonos neutros del resto del look. Un diseño especial, pues forma parte de la nueva colección de Himba, la firma que tiene junto a su marido, Tomás Páramo (29).

En definitiva, un estilismo que bien se puede imitar, luciendo las mismas piezas o recurriendo a modelos similares del armario, y al que merece la pena sumar una chaqueta tan original como la nueva bomber de Massimo Dutti.