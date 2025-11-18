Hazte con el jersey de Lacoste de estilo masculino que Lucía Rivera ha añadido a su armario

El frío y los jerséis van de la mano. Un modelo adecuado se puede convertir en el mejor aliado de cara a tus looks de invierno. Las marcas, conscientes de ello, innovan cada temporada con distintos diseños y estampados.

Hay quienes aprovechan para innovar y hacerse con piezas de lo más originales. Otros, sin embargo, prefieren los jerséis básicos, sencillos y poco cargados. Este último es precisamente el caso de Lucía Rivera (27 años), quien ha compartido una idea de estilismo ideal para los días más fríos.

La hija de Blanca Romero (49) se ha decantado por un modelo de rayas de la firma Lacoste. Se trata de un suéter suave de mezcla de lana de alpaca con diseño ombré único creado con hilo estampado. ¿Su precio? Está disponible en la página web de Zalando por 179,95 euros.

El jersey que ha escogido la influencer y creadora de contenido desprende comodidad y combinación a partes iguales. Además, no es asunto baladí mencionar que el modelo forma parte de la sección de hombre. Así, una vez más se demuestra que la ropa no entiende de géneros.

El outfit de Rivera ha llevado por bandera lo confort. En este caso, ha combinado el jersey de rayas de Lacoste de estilo masculino con unos vaqueros holgados en color oscuro. Además, ha añadido un bolso negro al outfit. Una opción ideal y que no resta protagonismo al resto del estilismo.

Aunque la también hija de Cayetano Rivera ha acertado de pleno al combinar el jersey, lo cierto es que son numerosas las alternativas que existen.

Una de las más acertadas sería sumar al modelo de Lacoste un pantalón de pana oscuro. En cuanto al calzado, lo más acertado son unas zapatillas deportivas blancas.

El estilismo de la creadora de contenido en redes sociales se presenta como un ideal para un día en el campo. También así de cara a una jornada de trabajo en la que no apetece pensar qué ponerse.

Sobre la firma

Lacoste es una empresa francesa fabricante de ropa, relojes, perfumes, zapatos, cinturones y maletas, entre muchos otros artículos de lujo, con sede central en la ciudad de París.

Su producto más popular es su camisa Polo, hecha de material piqué. La camisa Polo fue muy popular en las décadas de los 70 y de los 80 en América y Europa.

El logotipo de la empresa es el reconocido cocodrilo verde, presente en casi la totalidad de sus productos.