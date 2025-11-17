El bolso de Melyssa Pinto se convierte en la elección más acertada para salir de compras este Black Friday

Melyssa Pinto (34 años) está en uno de sus mejores momentos, no solo a nivel personal, sino también profesional. La influencer lleva un tiempo acaparando titulares por su relación con el actor Mario Casas (39) y su creciente implicación en la familia del intérprete, después de coincidir este verano en un viaje que marcó un antes y un después en su historia.

Sin embargo, Pinto no vive únicamente de su vida personal. Siempre ha confesado que la moda es una de sus grandes pasiones, algo que demuestra día tras día en sus redes sociales. Las prescriptoras de estilo la tienen en el radar como uno de los referentes de su generación, y ella continúa inspirando a infinidad de mujeres con cada una de sus elecciones.

En esta ocasión, la influencer ha compartido un look desenfadado, ideal para disfrutar de un día de compras. Pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido el bolso de ante en color marrón que ha elegido para completar el estilismo.

Con él se ha robado todas las miradas. Se trata del modelo Siena Hobo de la firma Demellier London, un diseño que encarna la versatilidad moderna, refinada y absolutamente perfecta para el día a día. Su forma de media luna sobredimensionada ofrece un amplio espacio, realzado por un delicado ribete de cuero que acentúa su silueta. Como sello inconfundible de la casa, incorpora el candado magnético chapado en oro cepillado, un emblema ya asociado a la marca.

Melyssa Pinto con un bolso de DeMellier London. Instagram

La pieza está elaborada éticamente en Europa con cuero italiano de origen sostenible y ofrece varias opciones de estilo sin esfuerzo: puede llevarse al hombro o en formato cruzado gracias a su correa ajustable. En su interior cuenta con un compartimento principal con cremallera metálica antiarañazos, bolsillo interior también con cremallera, forro de algodón y el logo de DeMellier estampado en foil. En el exterior incorpora un práctico bolsillo frontal de cuero con cierre de candado. Un diseño perfecto tanto para jornadas de compras como para el día a día, gracias a su estética combinable y funcional.

El bolso que Melyssa lleva en color marrón está disponible en seis tonalidades -entre ellas blanco, rojo y negro-. y, aunque no es un accesorio apto para todos los bolsillos, sí es uno de los caprichos más deseados de este Black Friday. Con un precio de 595 euros, se perfila como el complemento estrella para quienes buscan invertir en un diseño duradero y con sello de lujo.

Melyssa Pinto ha convertido sus looks en una auténtica referencia de estilo, inspirando a miles de mujeres sin renunciar a su sello personal, siempre marcado por la naturalidad, la sofisticación y el gusto por las piezas especiales.