Así es la bomber de Dolce & Gabbana que hace brillar a Violeta Mangriñán: acolchada y alcanza casi los 6.000 euros

Violeta Mangriñán (31 años) cumple un sueño. La influencer ha sido testigo de uno de los conciertos más esperados del año en España, el de Katy Perry (41), en el Movistar Arena de Madrid.

Si algo tiene la valenciana es que siempre nos muestra su lado más personal, sus planes y sus inquietudes. En esta ocasión, no ha pasado desapercibida y, de hecho, ha conocido a la mismísima Katy Perry. Un plan que ha estado patrocinado por Dolce & Gabbana y que le ha hecho volver a su juventud.

"Un sueño cumplido", ha comentado en sus redes sociales. Pero la cantante no solo ha sido la protagonista de la fotografía que ha compartido la influencer, también lo ha sido el look elegido, firmado por la marca italiana: una bomber que casi le roba el protagonismo a Katy.

Katy Perry y Violeta Mangriñán con chaqueta de Dolce & Gabbana. Instagram

Se trata de una cazadora bomber de Dolce & Gabbana, considerada la máxima expresión del lujo contemporáneo, tal y como detalla la web de la firma italiana. Presenta una silueta oversize y corte corto, con mangas anchas y voluminosas, dándole una línea futurista y poco convencional.

El tejido verde de esta prenda, ligeramente satinado, destaca por su textura suave y durabilidad, y al mismo tiempo ofrece comodidad y protección eficaz contra el viento.

La bomber tiene un carácter minimalista, acentuado con ribetes elásticos en color negro en mangas, bajo y cuello. Además, cuenta con un discreto logotipo de la firma en los botones automáticos del bolsillo, que realza la autenticidad de la confección italiana.

Es un diseño en el que no encontrarás desgastes ni estampados, lo que refleja una elegancia refinada y una simplicidad sofisticada. Aunque esta prenda no es apta para todos los públicos, se trata de un capricho que solo algunos pueden permitirse, sobre todo por los elevados precios que Dolce & Gabbana aplica a sus prendas exteriores.

Chaqueta tipo bomber verde. Dolce & Gabbana

La influencer Violeta Mangriñán se atreve con esta bomber de casi 6.000 euros, que se encuentra agotada en la web principal de la marca, pero que sí se puede comprar de segunda mano en algunas tiendas, a un precio variable. Sin duda, es una prenda que marca el estilo de la valenciana, equilibrando lo urbano con lo elegante.

Este tipo de prendas no es la primera vez que se le ve a la influencer, ya que forman parte de su estilo y tiene en su armario modelos muy similares. Aunque lo más llamativo de esta ocasión es que compartió diseño con su amiga Lola Lolita (23), quien vestía la misma chaqueta para el concierto de una de las artistas más esperadas: Katy Perry.