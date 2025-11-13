Mery Turiel apuesta todo al marrón chocolate: el 'look' de Parfois con el que ha conquistado las calles de París

Mery Turiel (32 años) lleva años siendo una de las creadoras de contenido más aclamadas de nuestro país. El mero hecho de llevar más de una década dedicada al mundo de las redes sociales es la férrea prueba de ello.

Es precisamente en su perfil de Instagram donde la influencer comparte algunos de sus planes más destacados. Recientemente, Turiel se ha desplazado hasta París. Desde allí ha sacado a la luz un variado carrusel de imágenes que desvela su hoja de ruta.

No obstante, ha sido una vez más su look lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

Turiel ha apostado todo al marrón chocolate -uno de los colores tendencia de la temporada- en uno de los últimos estilismos que ha compartido en su perfil de Instagram. Tal y como ella misma ha desvelado, las prendas forman parte de la nueva colección de Parfois.

La creadora de contenido ha escogido una cazadora ligera con cierre de cremallera con bolsillos laterales. Destaca, entre otros aspectos, por su cuello de solapa y su abertura con cierre de cremallera. ¿Su precio? Está disponible en la web de Parfois por 49,99 euros entre las tallas XS/S y M/L.

La pieza de ropa ha sido combinada debajo con una camiseta ajustada en marrón chocolate. No obstante, ha sido el pantalón que ha escogido la prenda que más miradas de sus seguidoras ha arrebatado.

Se trata de un vaquero con estampado animal fabricado en su totalidad en algodón. Su punto fuerte son los bolsillos delanteros y traseros. Además, presenta abertura con botón y cremallera. En cuanto a su precio, se encuentra situado a día de hoy en 39,99 euros.

El toque final del look lo han aportado el calzado y los accesorios. En este caso, Mery Turiel se ha decantado por un bolso de ante con tachuelas en plateado y botines de punta. Ambas opciones se ofrecen en el catálogo actual de Parfois.

Sobre la firma

Parfois es una marca portuguesa de moda y accesorios que ofrece una amplia gama de productos como bolsos, bisutería, calzado, pañuelos y otros complementos para mujeres.

Fundada en 1994 por Manuela Medeiros, la marca se caracteriza por seguir las últimas tendencias a precios accesibles y se distingue por sus diseños propios y la renovación constante de sus colecciones.

"Nacimos con accesorios y nos expandimos hasta convertirnos en una marca de lifestyle que celebra la autenticidad y la diversidad", se lee en su web.