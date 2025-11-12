Nieves Álvarez se corona como la más elegante en su último compromiso en Madrid con esta falda de pliegues

Nieves Álvarez (51 años) vive un momento dulcísimo a nivel personal, tras anunciar su boda con el empresario libanés Bill Saad (55). Por si esto fuera poco, en el plano laboral brilla con luz propia con su programa Flash Moda, que se emite en La 2 cada domingo.

Pero si hay una vertiente donde, directamente, no conoce rival, ésa es la moda. No en vano, es una de las figuras más influyentes del estilo en España. En su último post de Instagram, la modelo ha lucido una falda midi de Roberto Verino.

Se trata de una pieza confeccionada en tejido punté, con cuatro pliegues cosidos en la cintura, disponible en tonos cámel y gris, y con un precio de 220 euros. Un diseño que combina estructura, movimiento y versatilidad, ideal para los meses de otoño e invierno.

La falda, que forma parte de la colección OI2025 de la firma gallega, presenta una cinturilla con cierre de cremallera oculta en el lateral.

El largo midi cae justo por debajo de la rodilla. Nieves la ha combinado con un top neutro y accesorios minimalistas, dejando que la prenda sea la protagonista absoluta del conjunto.

La elección de esta falda no es casual. Roberto Verino es una firma que apuesta por la moda consciente, duradera y con identidad, valores que Nieves Álvarez comparte y proyecta en cada una de sus apariciones públicas.

El tejido punté, con su textura sutil y elegante, aporta profundidad al diseño sin caer en excesos.

Disponible en dos colores neutros, gris y ámel, esta falda se adapta a distintos tonos de piel y estilos personales. El gris aporta sobriedad y sofisticación, mientras que el cámel introduce calidez y naturalidad.

La falda de Roberto Verino.

La versatilidad cromática permite jugar con contrastes o mantener una paleta monocromática, según el enfoque estilístico que se desee.

A lo largo de su carrera, Nieves Álvarez ha construido un estilo propio. Su forma de vestir no responde a tendencias pasajeras, sino a una visión clara de lo que significa la elegancia en el siglo XXI.

La modelo, que ha desfilado para las grandes casas de moda y ha sido imagen de firmas internacionales, mantiene una relación estrecha con la moda española.

Su apoyo a diseñadores como Roberto Verino, Juan Vidal o Teresa Helbig demuestra su compromiso con el talento nacional y con una forma de entender la moda como expresión cultural.

Un jersey fino metido por dentro, una camisa blanca estructurada o incluso una chaqueta corta pueden ser aliados perfectos para esta falda. En cuanto a los complementos, Nieves combina la falda con un jersey negro de cuello alto, un abrigo en color gris, cinturón negro que realza la figura y salones burdeos.