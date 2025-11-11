El 'escote bardot' es el más elegante, y las mujeres que más entienden de moda ya lo tienen en su armario

Fue Brigitte Bardot (91 años) quien, en la década de 1950, popularizó un escote recto que dejaba los hombros al descubierto y que pronto sería bautizado con su apellido. El llamado escote Bardot nació como una declaración de feminidad y libertad, y desde entonces se ha convertido en un símbolo atemporal de elegancia.

Lo hemos visto reinterpretado década tras década, en pasarelas y alfombras rojas, en versiones más clásicas o con toques modernos. Hoy, más de setenta años después, sigue siendo uno de los cortes más favorecedores y versátiles de la moda. La que sabe bien de esto es Paula Echevarría (48), una de las mujeres más seguidas de nuestro país y referente de moda entre las mujeres desde hace años.

La actriz ha sabido llevar este tipo de escote en muchas ocasiones y ha conseguido convertirse en la mejor vestida. Pero es que el encanto de este escote radica en su capacidad para equilibrar la silueta y estilizar el cuello, aportando un aire sensual sin resultar excesivo. Es una pieza que favorece a todo tipo de cuerpos y que transmite un magnetismo casi cinematográfico.