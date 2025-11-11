Paula Echevarría con un diseño de escote bardot.

El 'escote bardot' es el más elegante, y las mujeres que más entienden de moda ya lo tienen en su armario

Elegancia, sensualidad y romanticismo se fusionan en el mini vestido con el que impregnar de la esencia más ibicenca los looks especiales de la temporada.

Fue Brigitte Bardot (91 años) quien, en la década de 1950, popularizó un escote recto que dejaba los hombros al descubierto y que pronto sería bautizado con su apellido. El llamado escote Bardot nació como una declaración de feminidad y libertad, y desde entonces se ha convertido en un símbolo atemporal de elegancia.

Lo hemos visto reinterpretado década tras década, en pasarelas y alfombras rojas, en versiones más clásicas o con toques modernos. Hoy, más de setenta años después, sigue siendo uno de los cortes más favorecedores y versátiles de la moda. La que sabe bien de esto es Paula Echevarría (48), una de las mujeres más seguidas de nuestro país y referente de moda entre las mujeres desde hace años.

La actriz ha sabido llevar este tipo de escote en muchas ocasiones y ha conseguido convertirse en la mejor vestida. Pero es que el encanto de este escote radica en su capacidad para equilibrar la silueta y estilizar el cuello, aportando un aire sensual sin resultar excesivo. Es una pieza que favorece a todo tipo de cuerpos y que transmite un magnetismo casi cinematográfico.

No es de extrañar, por tanto, que firmas como Charo Ruiz sigan apostando por él colección tras colección, convirtiéndolo en un sello de identidad dentro de su universo de inspiración mediterránea.

Esta temporada, la diseñadora te da la opción de copiar el escote que más le favorece a Echevarría y lo hace recuperando el espíritu del escote Bardot en su nueva cápsula otoño/invierno, una propuesta que reinterpreta la sensualidad con un enfoque más romántico y femenino. Inspirada en la luz y el espíritu libre de la isla pitiusa, la colección busca realzar la feminidad desde una perspectiva contemporánea.

Entre las piezas más destacadas de la línea se encuentra el vestido Pearl, uno de los diseños más representativos de esta visión. Se trata de un mini vestido mesh confeccionado en un tejido elástico de algodón y poliamida, con una silueta ajustada que moldea la figura sin renunciar a la comodidad.

Vestido Corto Pearl, de Charo Ruiz. PVP: 440,00 €

Vestido Corto Pearl, de Charo Ruiz. PVP: 440,00 € Charo Ruiz

El escote envolvente, que se ajusta en el centro mediante un delicado lazo, enfatiza la clavícula y añade un toque de dulzura. Su textura ondulada y su corte limpio consiguen ese equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad que tanto caracteriza a la firma.

Disponible en varios colores, el vestido Pearl encarna a la perfección el espíritu de Charo Ruiz: una moda femenina, fluida y contemporánea, que respira libertad y elegancia en cada detalle. Si Paula Echevarría, amante de esta firma, eligiera este diseño, sería la mejor vestida en cualquier lugar.