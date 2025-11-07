Royal chic: cómo llevar las botas de inspiración ecuestre al estilo Kate Middleton

Tal vez por el olor a lluvia que nos recuerda al campo, por el tono sepia que cubre el ambiente o por algún motivo que no terminamos de comprender, cuando llega el otoño todos los paisajes nos evocan al Reino Unido, a las grandes fincas de las residencias de campo de la Familia Real británica y a los posados de Kate Middleton (43 años) con mallas negras, chaqueta Barbour y botas ecuestres altas.

La princesa de Gales se ha consolidado como un icono de elegancia atemporal, siendo la perfecta inspiración para quienes buscan looks clásicos que trascienden temporadas y tendencias.

La duquesa de Cambridge domina el arte de combinar sencillez y sofisticación, optando por piezas de líneas depuradas y detalles discretos que evocan una feminidad refinada y moderna. Desde sus abrigos en tonos neutros hasta sus trajes de tweed y vestidos midi de estampados sutiles, cada elección es una lección de estilo clásico que se adapta a cualquier ocasión.

Kate Middleton con botas ecuestres.

Con su habilidad para convertir básicos en looks memorables, Kate nos recuerda que menos siempre es más, y qué invertir en prendas icónicas puede redefinir nuestro armario y elevar nuestra presencia en cada momento.

Desde sus primeras apariciones públicas, la princesa de Gales ha tenido una habilidad singular para resaltar lo mejor de la moda británica con un toque fresco y atemporal. Un ejemplo perfecto de su estilo imperecedero son las botas de inspiración hípica, que ha llevado en múltiples ocasiones y que han pasado de ser un clásico en los establos a ser un emblema del estilo urbano y sofisticado.

Las botas de montar a caballo, diseñadas originalmente para proporcionar soporte y estabilidad en el estribo, surgieron como una pieza esencial en el uniforme de equitación.

Con su corte ajustado y caña alta, estas botas fueron adaptadas a lo largo del tiempo para reflejar la tradición ecuestre de Inglaterra, pero la elegancia y la funcionalidad de este calzado lo elevaron más allá de los campos de polo.

Las botas ecuestres modernas, especialmente las preferidas por Middleton, toman su diseño de este legado, mezclando comodidad y clase para un look que funciona tan bien en la ciudad como en el campo.

Bota Marsella cuero de Hispanitas.

El atractivo de las botas ecuestres ha trascendido a tal punto que marcas de moda españolas han creado sus propias versiones para que cualquiera pueda lucir el estilo icónico de Kate.

Hispanitas, por ejemplo, ha lanzado en su nueva colección FW un par de modelos de botas de inspiración hípica, con opciones en tonos marrón y negro que mantienen la esencia de la tradición sin perder de vista la funcionalidad urbana fusionando la piel y el ante. Estas versiones permiten integrar un toque real y clásico en el día a día, ofreciendo materiales de alta calidad que cumplen con las expectativas de durabilidad y estilo.

Botas como el modelo Marsella, sigue esta estética de inspiración hípica. Por su parte, es un modelo más elegante que las mujeres clásicas querrán combinar con pantalones de traje, como si fueran un zapato, pero también con sus vestidos y faldas de invierno.

Está fabricada en piel de vacuno y tejido elástica, que hace que se adapte con facilidad a cualquier estilismo. Además, su suela de goma tiene tacos, que la hacen más cómoda, y su tacón de 4,5 centímetros nos ayudará a vernos más estilizadas sin renunciar a la comodidad. ¿Lo mejor? También podemos conseguirla en formato de botín, si buscamos un modelo más casual.