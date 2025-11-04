Nacho Aragón luce la chaqueta de punto perfecta que te combinará con todo: es de cuello en V y firma francesa

Nacho Aragón en una fotografía de sus redes sociales.

Nacho Aragón (30 años), el hijo pequeño de Emilio Aragón (66), es uno de los influencers más seguidos del panorama nacional. Junto a su mujer, Bea Gimeno (28), forma un tándem perfecto y ambos se han convertido en unos creadores de contenido con gran poder prescriptor.

Nacho ha vuelto a marcar tendencia con su último carrete de Instagram, titulado Wonder. En la sexta fotografía del conjunto, el madrileño aparece con una chaqueta de punto que ha captado la atención de sus seguidores por su diseño y su capacidad para elevar un look casual.

Se trata del modelo Nuny de la firma francesa American Vintage. La chaqueta Nuny, valorada en 230 euros, está confeccionada en una mezcla de materiales que garantizan confort y durabilidad.

El modelo que luce Nacho es en color vellón jaspeado, una tonalidad grisácea.

El diseño presenta manga larga, cuello en V y corte recto, lo que permite combinarla tanto con camisetas básicas como con camisas estructuradas.

La textura del punto, ligeramente gruesa pero flexible, añade volumen sin restar ligereza, ideal para entretiempo o capas en invierno.

Es un ejemplo claro de cómo una prenda bien elegida puede transformar el lenguaje visual de un outfit. El resultado es un look funcional y cómodo.

Sobre American Vintage

La chaqueta que ha lucido Nacho Aragón.

Fundada en 2005 por Michaël Azoulay en Marsella, American Vintage nació con la intención de reinterpretar los básicos del armario masculino y femenino desde una perspectiva europea.

Aunque su nombre evoca el estilo estadounidense, la firma se ha consolidado como un referente del diseño francés contemporáneo, apostando por tejidos naturales, cortes sencillos y una paleta cromática que combina tonos neutros con acentos vibrantes.

La marca ha crecido con una filosofía clara: crear prendas que acompañen, no que dominen. Su éxito radica en la capacidad de ofrecer ropa que se adapta a distintas edades, estilos y contextos, sin perder coherencia estética.

Con presencia en más de 20 países y una red de tiendas físicas y online consolidada, American Vintage sigue apostando por la producción responsable y por colecciones que evolucionan sin perder identidad.