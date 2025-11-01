Adriana Abascal apuesta por las joyas de autor: el anillo de oro de 22 quilates y zafiro XL que conquista a las 'jewelry lovers'

Adriana Abascal (54 años) es una apasionada de las piezas más exclusivas. Desde las de moda a la de alta joyería. La empresaria y fashion icon mexicana, referente de elegancia a nivel internacional, ha logrado captar todas las miradas en las redes sociales con una joya que trasciende las tendencias.

Se trata de un anillo de oro de 22 quilates con un zafiro azul intenso, firmado por la legendaria casa Suzanne Belperron, una de las firmas más admiradas en el universo de la alta joyería de autor.

La pieza, que Abascal ha mostrado en su cuenta de Instagram pertenece a una de las colecciones más codiciadas de la firma francesa.

Adriana Abascal muestra una joya de la firma Suzanne Belperron en sus redes sociales. Instagram

Anillo de zafiro

En el perfil oficial de Suzanne Belperron, el anillo se describe con una frase que evoca poesía y misterio: “Zafiro y oro de 22 quilates atrapan la luz, pero nunca la regalan. Una mano de cartas, un destello de oro, y el resto sin decir.”

La firma de joyas Suzanne Belperron es reconocida por el estilo escultural de sus piezas, que suelen ser voluptuosas y orgánicas, con materiales poco convencionales como calcedonia, cristal de roca y cornalina, además de piedras preciosas tradicionales.

Actualmente, la marca tiene presencia principalmente en París, donde tienen un showroom exclusivo, aunque algunas de sus piezas pueden encontrarse en casas de subastas internacionales y en puntos de venta en línea especializados.

A diferencia de otras marcas, la firma no opera una red de sucursales global. En su lugar, maneja un modelo de atención personalizada y distribución selectiva para sus clientes.

Joya de la firma Suzanne Belperron. Instagram

Piezas de alta joyería

Si alguien no la conoce aún, debe saber que Suzanne Belperron fue una de las diseñadoras de joyas francesas más reconocidas de su época. Es considerada una de las grandes figuras de la alta joyería del siglo XX.

Nació en 1900 en Saint-Claude, Francia, y su carrera despegó tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Besançon.

Trabajó primero en la casa René Boivin, donde se destacó por sus diseños innovadores que rompían con el estilo art déco predominante de la época.

Más tarde, colaboró con el comerciante Bernard Herz y sus creaciones fueron famosas por sus formas originales y la mezcla de materiales preciosos y semipreciosos.

Belperron era tan reconocida que no firmaba físicamente sus piezas, afirmando que “mi estilo es mi firma”. Entre sus clientas se encontraban celebridades, aristócratas y artistas.

Los diseños de la firma, que prevalece tras su muerte, en 1983, se distinguen por sus líneas fluidas y modernas.​

En la tienda online de la marca no suelen figurar los precios de venta, pero estos suelen oscilar entre los 5.000 y 25.000 euros para anillos y pendientes, mientras que el valor de las pulseras y los broches es de entre 10.000 y 65.000 euros.