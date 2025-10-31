Vicky Martín Berrocal triunfa con las botas altas más virales: hasta la rodilla y con tacón

Vicky Martín Berrocal (52 años) se ha convertido, desde hace unos años, en una de las mujeres más seguidas de los medios de comunicación. Lo ha hecho sin pretenderlo, pero consiguiendo que su estilo acapare titulares en los principales medios especializados en moda del país.

Para la diseñadora, que su estilo esté por delante de todo siempre ha sido imprescindible. Sin embargo, no siempre es la mejor vestida, aunque sí suele elegir prendas y accesorios que se convierten en tendencia. Las expertas en moda la tienen como referente, y eso es algo muy positivo.

En esta ocasión, la de Huelva ha conseguido llamar la atención por uno de sus complementos: unas botas altas de H&M que ya son objeto de deseo para todas las mujeres que entienden la moda como un estilo de vida.

La diseñadora tiene claro que los complementos siempre son importantes a la hora de hacer brillar un buen look. Y, en este caso, lo ha conseguido. Vicky Martín Berrocal ha elegido unas botas de piel hasta la rodilla que ya marcan tendencia esta temporada.

Se trata de unas botas con puntera fina y caña ancha hasta la rodilla, con una costura decorativa en el lateral que las convierte en únicas. Además, cuentan con forro y plantillas de punto que las hacen mucho más confortables. Este calzado es uno de los más elegidos por las expertas y Vicky lo sabe.

En esta ocasión, la diseñadora las ha elegido en color negro, pero estas botas, que ya son tendencia en las calles de nuestro país, están disponibles en H&M en negro, marrón oscuro y beige grisáceo claro, con un precio de 59,99 euros. Aunque desgraciadamente no están disponibles en todas las tallas, en tienda física sí existe la posibilidad de conseguir cualquier tallaje.

Botas a la rodilla. H&M

Este calzado ha sido creado para elevar cualquier look y, aunque tenga un tacón medio de 6,5 cm de alto, es uno de los zapatos más elegidos por las expertas esta temporada. Un look con botas siempre será un acierto. Además, estas botas, en concreto, son perfectas para cualquier armario.

Una vez más, Vicky Martín Berrocal hace alarde de su elegancia y su buen gusto, consiguiendo un look que se ha convertido en irresistible para cualquier mujer que entiende de moda y le gusta vestir bien. Ficha estas botas y conviértete en una de esas mujeres que hace historia con sus looks, tanto como la diseñadora.