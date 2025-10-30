¿Lo amas o lo odias? Dulceida añade a su armario el abrigo más peculiar de la temporada

El frío ha llegado. Un simple vistazo a las aplicaciones meteorológicas sirve para comprobar que atrás quedaron los días marcados por las altas temperaturas. Ahora es el momento de reemplazar bañadores por jerséis y blusas por abrigos.

El cambio de armario es un absoluto quebradero para muchas personas. Otras, sin embargo, aprovechan el salto de temporada para irse de compras y añadir a su vestidor nuevas piezas de ropa. Esto último es precisamente lo que le ha ocurrido a Dulceida (35 años).

La influencer ha compartido una serie de stories en su perfil de Instagram que desvelan el que se ha convertido en su nuevo abrigo favorito. Una prenda que ha elevado un look sobrio y básico y del que ha desvelado todos y cada uno de los detalles.

La pieza de ropa estrella del estilismo está diseñada por Christian Lacroix que pertenece a la firma Desigual, aunque Dulceida ha encontrado su modelo en la página web de Zalando. Se trata de un abrigo de pelo que combina una llamativa mezcla de colores -azul, morado y rojo- con los detalles de flecos.

El llamativo y peculiar abrigo que ha escogido la influencer catalana está disponible entre las tallas XS y XL en un precio de 219 euros. Desde la web de Zalando, eso sí, deslizan que se trata de una prenda de ropa demasiado oversize, por lo que se recomienda hacerse con una talla menor a la habitual.

Aída Domènech -nombre real de Dulceida- ha encontrado en Zalando el resto de prendas que han completado su estilismo. Así, la creadora de contenido en redes sociales se ha hecho con unos jeans de corte holgado extragrande.

Se trata de un modelo que firma Levi's y que tiene un precio próximo de 130 euros, pues varía en función de la talla que se escoja. Además, está disponible en diversos colores, como verde militar o gris antracita.

El toque final del look de Dulceida lo ha aportado el calzado. Así, se ha hecho con unos zapatos altos en color negro de la firma Cesare Gaspari. Destacan, entre otros aspectos, por la forma de aguja de su tacón y la combinación de los tonos oscuros con dorado. En su caso, Zalando los ofrece en su página web por un precio de 198 euros.

El estilismo que ha compartido la creadora de contenido en uno de sus últimos posts de Instagram ha llamado la atención de diversas figuras de las redes sociales. Entre ellas han destacado la cantante Jedet (33) o la influencer Alexandra Borges.