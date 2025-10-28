María Fernández-Rubíes se apunta a estilo 'college' con una chaqueta 'genderless' de la firma que arrasa entre los jóvenes

"Amo esta chaqueta". La confesión es de la influencer María Fernández-Rubíes (34 años) y corresponde a un estilismo deportivo que mostró en sus redes sociales hace apenas unos días. Primero en sus stories. Más tarde, en una publicación que resumía algunos momentos vividos durante el mes de octubre.

La creadora de contenido acudía al gimnasio con un conjunto en color burdeos al que sumaba una chaqueta -la pieza en cuestión- para protegerse de las bajas temperaturas. La chaqueta, así, se convertía en la prenda protagonista de su outfit deportivo.

Se trata del modelo 'Echellor Forest Zipper Knit', de Eme Studios, la firma que arrasa entre los jóvenes y que también ha conquistado a otras influencers como María Pombo (31) o Laura Matamoros (32).

El diseño que elegía María Fernández-Rubíes recuerda al estilo college, una línea que siguen muchas de las colecciones de la firma. Es de corte oversize y relajado, cuello alto y hombros caídos. La madrileña se ha decantado por el modelo en color burdeos y azul -dos de los tonos más trendy de la temporada-. Sobre el pecho lleva el logo de la marca.

La prenda ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XXL y pueden lucirla tanto hombres como mujeres. Así, sigue la tendencia genderless, un movimiento dentro del diseño que rompe las fronteras tradicionales entre la ropa de hombre y la ropa de mujer.

María Fernández-Rubíes con una chaqueta de Eme Studios. Instagram

Además del modelo en color burdeos y azul marino, Eme Studios ha diseñado esta chaqueta en beige y en verde. En cualquiera de ellos, su precio es de 89 euros.

María Fernández-Rubíes ha llevado la chaqueta sobre un outfit deportivo, pero el modelo bien puede completar otro tipo de estilismos que sigan la tendencia sporty. Es perfecta para aquellos que prefieren apostar por la comodidad al momento de vestir.

La marca

Eme Studios es una marca made in Spain, de moda urbana y conocida por su ropa de estilo streetwear. La fundó un grupo de amigos en Elche en 2017 y en poco tiempo se ha convertido en una de las favoritas de los jóvenes. También ha ganado terreno entre las influencers patrias como Fernández-Rubíes.

"Queremos que puedas ver cada detalle, entiendas lo que significa para nosotros y después darte la oportunidad de darle el significado que te transmita. Queremos entretener, romper las normas sociales, pero no es que seamos unos delincuentes, simplemente vemos las cosas de forma diferente", explica la marca desde su página web.